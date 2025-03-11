Российские военные нашли в церкви в Курской области пожилых россиян, замученных до смерти ВСУ

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Российские военнослужащие обнаружили в освобождённом селе Черкасское Поречное Курской области тела пожилых мирных жителей, жестоко убитых бойцами ВСУ.
Минобороны России ранее сообщило об освобождении Черкасского Поречного 10 марта в ходе спецоперации.
На кадрах, опубликованных Telegram-каналом «Северный ветер» (аффилированным с группировкой войск «Север»), видно, что у некоторых жертв отсутствуют конечности, а состояние тел указывает на давность преступления. Замученные до смерти трупы были найдены в Церкви Воздвижения Креста Господня.
По данным канала, все материалы переданы следственным органам для установления обстоятельств расправы.
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На кадрах, опубликованных Telegram-каналом «Северный ветер» (аффилированным с группировкой войск «Север»), видно, что у некоторых жертв отсутствуют конечности, а состояние тел указывает на давность преступления. Замученные до смерти трупы были найдены в Церкви Воздвижения Креста Господня.
«За что были убиты эти бабушки и дедушки? Просто за то, что они русские...», — подписали в Telegram-канале «Северный ветер».В одном из домов села военные также нашли тело инвалида со следами избиения.
По данным канала, все материалы переданы следственным органам для установления обстоятельств расправы.
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Мария Моисеева