США продолжат обмен с Украиной разведданными

Фото: istockphoto/Ruma Aktar
Вашингтон снимает паузу в обмене разведданными с Киевом и возобновляет помощь Украине в обеспечении ее безопасности. Соответствующее заявление опубликовано офисом Владимира Зеленского.
«Соединенные Штаты немедленно отменяют паузу в обмене разведданными и возобновляют помощь Украине в сфере безопасности», — сказано в публикации.Американская сторона прекратила помогать киевскому режиму после ссоры президента США Дональда Трампа и Зеленского в Белом доме 28 февраля. Позже в Пентагоне проинформировали, что помощь остановили 4 марта.
Ранее сообщалось, что Киев готов к предложению США прекратить огонь на месяц. Подробнее в нашем материале.
Читайте также:
В ООН осудили массированную атаку БПЛА ВСУ на Москву и регионы
Все причастные к атаке дронов ВСУ на Москву и Подмосковье будут наказаны — МИД
Депутат Рады Дмитрук осудил атаку БПЛА ВСУ на Москву в день переговоров с США
Никита Кротов