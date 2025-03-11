Трамп надеется, что Путин согласится прекратить огонь на Украине

Владимир Путин и Дональд Трамп (Фото: kremlin.ru)
Президент США Дональд Трамп рассчитывает, что его российский коллега Владимир Путин согласится на прекращение огня на Украине. В рамках встречи с журналистами в Белом доме республиканец отметил, что представители американской стороны проведут встречи с РФ в ближайшие дни.
«Украина согласилась на прекращение огня, теперь нам нужно обратиться к президенту Путину, чтобы он тоже дал согласие, и мы могли сдвинуть этот процесс с мертвой точки», — произнес Трамп.Он подчеркнул, что, если все получится, то «это будет огромный шаг вперед».
«Если удастся убедить Россию пойти на это, будет здорово. Если нет, война будет продолжаться, и люди будут погибать завтра и в последующие дни», — резюмировал заокеанский лидер.
Ранее сообщалось, что США продолжат предоставлять Украине развединформацию.
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Никита Кротов