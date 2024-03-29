Российские военные обратили ВСУ в бегство в районах Вербового и Работино

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Армия России за минувшие сутки смогла отбить несколько атак ВСУ в районах Вербового и Работина на Запорожском направлении и заставила бежать украинских бойцов со своих позиций. Об этом рассказал глава запорожского общественного движения «Мы - вместе с Россией» Владимир Рогов.
«Наши войска за последние сутки отбили несколько атак противника, обернув его в бегство», — цитирует РИА Новости Рогова.
Он уточнил, что несколько украинских атак российские бойцы отбили в селе Работино и возле села Вербовое. Кроме того, в районах Старомайорского и Урожайного ВС РФ ударили по месту, где располагалось большое скопление техники и живой силы противника. Там также были отбиты две атаки ВСУ.
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