Российские военные опровергли информацию о начале боёв за Суджу

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Российские военные опровергли сообщения о начале боёв за Суджу в Курской области. Об этом солдаты, принимающие участие в контртеррористической операции под Курском, сообщили в беседе с RTVI.
Бойцы сообщили, что заявления о начале боёв за город не соответствуют действительности. Один из военных предположил, что автору этого сообщения, по всей видимости, «захотелось хайпа» после новогодних праздников.
По словам российских военных, до боёв за город ещё далеко, поскольку для начала следует освободить от украинских боевиков окружающие его сёла.
Также один из собеседников издания назвал недостоверной информацию о том, что населённый пункт Погребки находится под полным контролем ВС РФ.
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По словам российских военных, до боёв за город ещё далеко, поскольку для начала следует освободить от украинских боевиков окружающие его сёла.
Также один из собеседников издания назвал недостоверной информацию о том, что населённый пункт Погребки находится под полным контролем ВС РФ.
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Анастасия Чинкова