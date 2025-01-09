«Военный обозреватель»: тысяча бойцов ВСУ попала в окружение в Курской области

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Российские войска окружили населённый пункт Малая Локня в Курской области, который временно находился под контролем ВСУ. В данный момент в селе заблокированы порядка тысячи украинских военных, пишет Telegram-канал «Военный обозреватель».
Также отмечается, что в настоящий момент ведутся бои в районе Суджанского маслодельного завода и в микрорайоне Замостье.
Ранее в этот день депутат Госдумы Андрей Колесник заявил, что в новогодние праздники произошли изменения в обстановке под Курском. ВСУ попытались предпринять попытку нового контрнаступления, однако она не увенчалась успехом из-за правильных действий российских бойцов.
Кроме того, Минобороны России в четверг сообщило о суточных потерях ВСУ. На курском направлении они потеряли до 190 военных. Также ВС РФ вывели их строя украинскую боевую машину пехоты и две боевые бронированные машины.
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Ранее в этот день депутат Госдумы Андрей Колесник заявил, что в новогодние праздники произошли изменения в обстановке под Курском. ВСУ попытались предпринять попытку нового контрнаступления, однако она не увенчалась успехом из-за правильных действий российских бойцов.
Кроме того, Минобороны России в четверг сообщило о суточных потерях ВСУ. На курском направлении они потеряли до 190 военных. Также ВС РФ вывели их строя украинскую боевую машину пехоты и две боевые бронированные машины.
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Анастасия Чинкова