Минобороны: за ночь над Россией сбили три беспилотника

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Украинские военные предприняли попытку атаки дронами на российский регион минувшей ночью. По информации Минобороны РФ, над территорией Курской и Белгородской областей были сбиты три БПЛА.
ВСУ использовали для атаки БПЛА самолетного типа, начиненные взрывчатым веществом.
Система ПВО зафиксировала и уничтожила дроны противника. Жертв и разрушений удалось избежать.
Ранее украинская сторона атаковала НПЗ в Краснодарском крае. Дроны были оснащены снарядами со стальными шариками. Подробности читайте в материале «Радио 1».
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Ранее украинская сторона атаковала НПЗ в Краснодарском крае. Дроны были оснащены снарядами со стальными шариками. Подробности читайте в материале «Радио 1».
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Анастасия Хохлова