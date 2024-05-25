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Минобороны: за ночь над Россией сбили три беспилотника

Минобороны: уничтожено три беспилотника над Белгородской и Курской областями
25 мая 2024, 08:34
Фото: iStock/Olena Bartienieva

Фото: iStock/Olena Bartienieva

Украинские военные предприняли попытку атаки дронами на российский регион минувшей ночью. По информации Минобороны РФ, над территорией Курской и Белгородской областей были сбиты три БПЛА.
ВСУ использовали для атаки БПЛА самолетного типа, начиненные взрывчатым веществом.

Система ПВО зафиксировала и уничтожила дроны противника. Жертв и разрушений удалось избежать.



Ранее украинская сторона атаковала НПЗ в Краснодарском крае. Дроны были оснащены снарядами со стальными шариками. Подробности читайте в материале «Радио 1».

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В Запорожской области опровергли информацию об открытии шлюзов ДнепроГЭС
Рогов: информация об открытии шлюзов ДнепроГЭС не соответствует действительности
25 мая 2024, 00:58

Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Председатель запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов в своем Telegram-канале опроверг информацию об открытии шлюзов ДнепроГЭС на территории контролируемого Украиной Запорожья.
«Информация об открытии шлюзов в Запорожье не соответствует действительности. Подробности позже», – написал он.

Ранее губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что Украина начала срочный сброс воды из ДнепроГЭС. Он добавил, что значительных затоплений в прибрежных районах Херсонской области не ожидается, но острова дельты Днепра, скорее всего, окажутся в зонах подтопления.

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На Украине начали расследование в результате смерти мобилизованного
25 мая 2024, 00:49

Фото: iStock/DedMityay

Закарпатский областной военкомат Украины начал расследование смерти мужчины в территориальном центре комплектования (ТЦК), сообщает РИА Новости.
По данным военных, инцидент произошел в четверг, 23 мая. У призванного на военную службу и пригодным к ее несению резко ухудшилось самочувствие.

Мобилизованному мужчине была оказана медицинская помощь и вызвана бригада врачей, но по прибытии они объявили его мертвым. По факту смерти военнослужащего проводится служебная проверка.

Ранее Национальное агентство Украины по вопросам государственной службы объявило число мобилизованного личного состава Вооруженных сил Украины (ВСУ). Всего на Украине присутствует 159 333 чиновника. Из них 4180 мобилизованы или служат в войсках территориальной обороны ВСУ или формированиях, способствующих армии.

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В Херсонской области объявили о массовом сбросе воды с ДнепроГЭС
Сальдо: Украина начала массовый сброс воды с ДнепроГЭС
24 мая 2024, 23:51

Фото: iStock/Oleh Trytiachenko

Украина начала срочный сброс воды с Днепровской ГЭС, об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор Херсонской области Владимир Салидо.
«По нашей информации противник открыл все шлюзы на плотине ДнепроГЭС. Происходит массовый сброс воды, которая будет прибывать в течение нескольких дней», – отметил глава региона.

Сальдо добавил, что значительных затоплений в прибрежных районах Херсонской области не ожидается, но острова в дельте Днепра, вероятно, окажутся в зоне подтопления.

Как отмечает Telegram-канал «Военная хроника», одной из причин сброса воды могли быть наступательные действия российских войск на островах напротив Крынок. Официальной информации об этой ситуации из Киева пока не поступало.

Ранее, в марте, был нанесен ряд ударов по объектам энергосистемы Украины, в том числе ракетный удар по ДнепроГЭС. Telegram-канал «Рыбарь» уточнял, что в результате атаки станция ДнепроГЭС-2 была отключена на длительное время. ДнепроГЭС-1 получила меньше повреждений и вскоре сможет снова работать на полную мощность.

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#херсонская область
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Массовая драка при участии военных произошла в Одессе
В Одессе произошла массовая драка военнослужащих ВСУ и гражданских
24 мая 2024, 23:23

Фото: iStock/gorodenkoff

Массовая драка между военнослужащими Вооруженных сил Украины (ВСУ) и мирными жителями произошла в одесском курортном районе Аркадия, передает издание «Страна.ua» в Telegram-канале.
Как отмечают источники издания, причина драки неизвестна.

«В одесской Аркадии массовая драка гражданских с военными», – уточнили они.

Судя по кадрам с места происшествия, в драке участвовали десятки человек, при этом гражданских жителей было больше военных.

Ранее, в феврале, в украинских Сумах активисты радикального движения «Национальный корпус»* и «Правого сектора»* устроили между собой масштабную потасовку со стрельбой. После словесной перепалки завязалась драка, в которой участвовало до 50 человек.

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#военные
#всу
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Жителям Московской области рассказали, как не стать дропперами
24 мая 2024, 22:48

Фото: Istockphoto / BrianAJackson

Мошенники могут не только украсть деньги гражданина, но и сделать его участником преступной деятельности. Об этом предупредили в пресс-службе Главного управления региональной безопасности Московской области.
В ведомстве рассказали, кто такие дропперы. Это люди, которых преступники используют для достижения своих целей. Они не являются инициаторами преступления, но выполняют указания и получают за это проценты от сделки.
«Задача дроппера – предоставить данные своей банковской карты, на которую мошенники переведут средства, обналичить полученную сумму в банкомате и передать другим лицам за обещание определённого процента со сделки. Подчас злоумышленники вовлекают людей в преступные схемы силой: переводят деньги на карту либо пополняют счёт мобильного телефона якобы по ошибке. Затем получателя средств просят их вернуть наличными или переводом на другую карту», – пояснили в управлении.
Именно так мошенники заметают следы – организатор не участвует напрямую в этой запутанной цепочке. Однако, если дроппера задержат правоохранители, ему грозит наказание за незаконное отмывание денежных средств, а это до семи лет лишения свободы.

В ГУРБ напомнили, что незнание закона не освобождает от ответственности.

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#преступление
#безопасность
#гурб
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Телефонные и интернет-мошенники с начала года ограбили 3 тыс. жителей Подмосковья
24 мая 2024, 22:01

Фото: Istockphoto / ArisSu

Жители Подмосковья потеряли из-за интернет- и телефонных мошенников в прошлом году более 4,5 млрд рублей, а с начала текущего года – около 1,5 млрд. Такую статистику привели в пресс-службе Московской областной прокуратуры.
«За 2023 год от действий интернет- и телефонных мошенников на территории Московской области пострадали более 10 тыс. человек. Злоумышленники похитили у них свыше 4,5 млрд рублей. За истёкший период этого года таких потерпевших насчитали уже более 3 тыс. Они лишились около 1,5 млрд рублей», – отметили в ведомстве.
Там подчеркнули, что самый распространённый способ хищения денег граждан – звонок мошенника под видом сотрудника банка или силовика и выполнение потерпевшими их инструкций.

В прокуратуре напомнили, что никому и никогда нельзя сообщать ПИН-код, срок действия банковской карты и три цифры, расположенные на её оборотной стороне.

Если с карты незаконно списаны денежные средства, нужно сразу же обратиться в отделение банка для её блокировки. Кроме того, в надзорном ведомстве отметили, что нельзя вводить данные банковских карт на подозрительных сайтах.

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#мошенники
#прокуратура
#подмосковье
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#преступление
#кража
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В российском регионе из-за отключения электричества рухнул лифт
В ЖК «Счастливый» в Татарстане рухнул лифт из-за отключения электричества
24 мая 2024, 22:00

Фото: istockphoto/alex_u

В селе Усады Республики Татарстан из-за отключения электричества рухнул лифт, сообщает Telegram-канал Mash.
Инцидент произошел в жилом комплексе «Счастливый». Жильцы услышали громкий удар и сообщили об этом управляющей компании. Выяснилось, что произошло аварийное отключение лифта.

В момент падения лифта внутри никого не было. Причиной инцидента стало отключение электричества рабочими, которые не предупредили жильцов и управляющую компанию, так как не смогли с ними связаться. Отмечается, что в доме часто отключают свет из-за строительства новых домов.

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#удар
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Суд арестовал брата главы Ингушетии
Мещанский суд Москвы арестовал брата главы Ингушетии
24 мая 2024, 21:55

Фото: iStock/Yingko

Мещанский суд Москвы арестовал брата главы Ингушетии Магомед-Башира Калиматова.
Брата главы Ингушетии обвиняют в мошеннических действиях, об этом «Коммерсанту» сообщили источники в силовых структурах.

Так, 24 мая суд удовлетворил ходатайство следствия об избрании Калиматову меры пресечения, заключив его под стражу. Речь идет о махинациях в Почте России.

Как пишет издание, Магомед-Башир Калиматов виновен в хищении около двух миллиардов рублей. Вероятно, он действовал не один, а в составе преступного сообщества, рассказывают источники в МВД.

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#москва
#арест
#суд
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Путин напомнил об успешно севших российских вертолетах из делегации Раиси
Путин: делегация Раиси летела на российских вертолетах, они успешно приземлились
24 мая 2024, 19:51

Фото: istock / MMADIA

Делегация, сопровождавшая иранского президента Эбрахима Раиси, летела на российских вертолетах, и их полет прошел без проблем, заявил президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам российско-белорусских переговоров.
«Сопровождающие лица летели на двух российских вертолетах. Вертолеты российского производства без всяких сложностей пролетели в тех же условиях», — отметил Путин.
Он добавил, что вертолеты летели в том же коридоре, что и вертолет Bell 212, на борту которого находился Раиси, и они «фактически пролетели без всяких проблем». Bell 212 разработан в США.

Президент Ирана погиб 19 мая при крушении вертолета в иранской провинции. В настоящее время причины авиакатастрофы не установлены. Известно, что воздушное судно, на борту которого находился Раиси, американского производства. Рассматривается несколько версий произошедшего: от неудачных погодных условий до теракта.

Прежде сообщалось, что Генштаб ВС Ирана обнародовал предварительные результаты расследования крушения вертолета. Согласно данным ведовства, на корпусе вертолета нет каких-либо следов внешнего воздействия. Подробности читайте в материале «Радио 1».

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