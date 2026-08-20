Российские военные освободили два населенных пункта в зоне СВО
ВС РФ освободили села Николайполье и Матяшево в ДНР
Российские военные взяли под контроль села Николайполье и Матяшево в ДНР. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны России в своем канале в мессенджере Max.
Операцию по освобождению населенных пунктов проводили подразделения группировок войск «Центр» и «Юг», отметили в ведомстве.
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В сводке говорится, что за минувшие сутки средства ПВО перехватили 11 управляемых авиабомб и 1504 украинских беспилотника самолетного типа. За этот период противник потерял около 1390 боевиков. Кроме того, военнослужащие ВС РФ поразили энергетическую инфраструктуру, используемую в интересах ВСУ, а также места хранения БПЛА.
Напомним, 24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО стала демилитаризация и денацификация Украины, а также защита мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно подвергалось со стороны киевского режима на протяжении восьми лет.