Российские военные освободили два населенных пункта в зоне СВО

20 августа 2026, 12:50

ВС РФ освободили села Николайполье и Матяшево в ДНР

Фото: iStock/Aleksandr Golubev

Российские военные взяли под контроль села Николайполье и Матяшево в ДНР. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны России в своем канале в мессенджере Max.





Операцию по освобождению населенных пунктов проводили подразделения группировок войск «Центр» и «Юг», отметили в ведомстве.



