Массированный удар по объектам в Киеве, уничтожение тяжёлого гексакоптера ВСУ и атака «Града» по резервам: последние новости СВО на 20 августа
Подразделения группировки войск «Север» одновременно действуют на нескольких направлениях, продолжая создание полосы безопасности в Сумской и Харьковской областях. В ходе ежедневного продвижения военнослужащие оттесняют противника от государственной границы, а расчеты беспилотных систем проводят разведывательно-ударные мероприятия. Подробности — в материале «Радио 1».
ВС РФ ликвидировали тяжёлый ударный гексакоптер ВСУ
Расчеты беспилотных систем 41-го мотострелкового полка 44-го армейского корпуса обнаружили и уничтожили в Сумской области тяжелый ударный коптер типа R-18, склад с FPV-дронами и пункт управления беспилотными летательными аппаратами ВСУ.
Ночью операторы БПЛА зафиксировали место взлета гексакоптера. Во время дневной доразведки они обнаружили замаскированный в лесополосе склад FPV-дронов, а рядом — пункт управления БПЛА с антеннами и генератором. Сначала удар пришелся по складу, после чего другим дроном с осколочно-фугасной боевой частью был поражен пункт управления.
Ночная атака экипажа Су-34
В зоне ответственности группировки войск «Днепр» экипаж многофункционального сверхзвукового истребителя-бомбардировщика Су-34 ВКС в ночное время нанес удар по личному составу и временному пункту управления ВСУ. Для поражения целей использовались авиационные бомбы с универсальным модулем планирования и коррекции.
После получения от разведки подтверждения об уничтожении заданной цели экипаж благополучно вернулся на аэродром вылета, добавили в пресс-службе Министерства обороны России.
Доставка питания и боеприпасов на передовую
В Сумской области группы подвоза 810-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты в составе группировки войск «Север» ежедневно доставляют на передовые позиции боеприпасы, топливо и продукты питания. Груз предназначен для штурмовых групп и артиллерийских расчетов, действующих на линии боевого соприкосновения.
Маршруты проходят в условиях постоянной опасности: противник применяет FPV-дроны и разведывательные беспилотники для обнаружения транспортных средств снабжения. Для выполнения задач военнослужащие тщательно планируют движение, оперативно меняют маршруты, используют маскировку и радиоэлектронную борьбу. Перед выездом транспорта расчеты БПЛА проводят разведку маршрутов.
Своевременный подвоз боеприпасов и продовольствия позволяет штурмовым группам и артиллеристам сохранять высокий темп боевой работы и выполнять задачи по расширению буферной зоны безопасности.
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Ликвидация полевого пункта управления ВСУ
В Запорожской области воздушная разведка группировки «Восток» выявила полевой пункт управления ВСУ. После уточнения координат их передали расчету 2С19 «Мста-С». Артиллеристы заняли подготовленную позицию, выполнили наведение и после пристрелочного выстрела скорректировали огонь.
Всего по пункту управления с дистанции до 20 километров было выпущено пять снарядов. Командир орудия с позывным «Подрез» рассказал о выполнении задачи:
«Нашей воздушной разведкой был обнаружен командный пункт противника. Нам поступила цель, выехали на огневую позицию. После пристрелочного выстрела со второго снаряда попали в цель. Всего отработали пятью снарядами, пункт был уничтожен. Работали на дальности до 20 километров. Огневые позиции постоянно меняем, у нас подготовлено несколько точек, с которых можем выполнять задачи».
При ведении огня применяются средства управления, топопривязки и связи российского производства. После поражения полевого пункта управления, согласно представленным данным, была нарушена координация подразделений противника на этом участке.
«Град» накрыл скопление резервов
Операторы разведывательных БПЛА войск беспилотных систем группировки «Восток» обнаружили в лесополосе Запорожской области скопление резервов ВСУ. По представленным данным, противник сосредоточил там живую силу для последующего выдвижения к передовым позициям.
После уточнения координаты передали расчету РСЗО БМ-21 «Град». Артиллеристы залпом накрыли район сосредоточения. В результате удара была уничтожена находившаяся в лесополосе живая сила противника. Уничтожение резервов снизило возможности ВСУ по усилению передовых позиций и ослабило оборону на указанном участке, отметили в Минобороны РФ.
Тяжелые гексакоптеры уничтожили на площадках подготовки
Операторы разведывательных беспилотников группировки «Восток» в Запорожской области проследили маршруты возвращения тяжелых гексакоптеров ВСУ после выполнения ими вылетов. Таким образом были установлены места размещения пунктов управления БПЛА и площадок, где дроны готовились к повторному применению.
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Полученные координаты передали операторам ударных БПЛА подразделения войск беспилотных систем. По пунктам управления нанесли удары тяжелыми беспилотниками «Молния», уничтожив оборудование и находившихся там военнослужащих ВСУ.
Кроме того, разведчики выявили тяжелые гексакоптеры, вернувшиеся после выполнения задач и готовившиеся к новым вылетам. Ударные БПЛА нанесли по ним точечные удары непосредственно на площадках подготовки.
В результате были уничтожены пункты управления БПЛА и тяжелые гексакоптеры ВСУ. Согласно представленным данным, это снизило интенсивность применения противником ударных беспилотников на этом участке Запорожской области.
Массированный удар по объектам в Киеве
Минувшей ночью Вооруженные силы РФ нанесли массированный удар высокоточным оружием наземного, воздушного и морского базирования, а также беспилотниками большой дальности по предприятиям военной промышленности, логистическим объектам и складам в Киеве и Киевской области.
В украинской столице, согласно представленным данным Минобороны РФ, поражены ООО «Файер Поинт», где производились компоненты для ударных БПЛА и хранились ускорители для ракет «Фламинго», торгово-складской комплекс «Укрспецсистемс», сборочное предприятие авиационной промышленности, ГП «Антонов», выпускавшее БПЛА Ан-196 «Лютый», а также склад с термобарическими авиабомбами М-900, противотанковыми минами и боеприпасами для БПЛА «Баба-Яга».
В Киевской области поражены транспортно-логистический центр Мартусовка («Замлер Групп»), склад ГСМ в Броварах с запасом до 8 тыс. кубометров топлива для ВСУ.
Кроме того, вечером 19 августа удары пришлись по складам с военным имуществом в портах «Черноморск» и «Южный».