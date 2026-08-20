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Массированный удар по объектам в Киеве, уничтожение тяжёлого гексакоптера ВСУ и атака «Града» по резервам: последние новости СВО на 20 августа

Фото: iStock/vadimrysev

Подразделения группировки войск «Север» одновременно действуют на нескольких направлениях, продолжая создание полосы безопасности в Сумской и Харьковской областях. В ходе ежедневного продвижения военнослужащие оттесняют противника от государственной границы, а расчеты беспилотных систем проводят разведывательно-ударные мероприятия. Подробности — в материале «Радио 1».



ВС РФ ликвидировали тяжёлый ударный гексакоптер ВСУ


Расчеты беспилотных систем 41-го мотострелкового полка 44-го армейского корпуса обнаружили и уничтожили в Сумской области тяжелый ударный коптер типа R-18, склад с FPV-дронами и пункт управления беспилотными летательными аппаратами ВСУ.

Ночью операторы БПЛА зафиксировали место взлета гексакоптера. Во время дневной доразведки они обнаружили замаскированный в лесополосе склад FPV-дронов, а рядом — пункт управления БПЛА с антеннами и генератором. Сначала удар пришелся по складу, после чего другим дроном с осколочно-фугасной боевой частью был поражен пункт управления.

Ночная атака экипажа Су-34


В зоне ответственности группировки войск «Днепр» экипаж многофункционального сверхзвукового истребителя-бомбардировщика Су-34 ВКС в ночное время нанес удар по личному составу и временному пункту управления ВСУ. Для поражения целей использовались авиационные бомбы с универсальным модулем планирования и коррекции.

После получения от разведки подтверждения об уничтожении заданной цели экипаж благополучно вернулся на аэродром вылета, добавили в пресс-службе Министерства обороны России.

Фото: iStock/Alex-S

Доставка питания и боеприпасов на передовую


В Сумской области группы подвоза 810-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты в составе группировки войск «Север» ежедневно доставляют на передовые позиции боеприпасы, топливо и продукты питания. Груз предназначен для штурмовых групп и артиллерийских расчетов, действующих на линии боевого соприкосновения.

Маршруты проходят в условиях постоянной опасности: противник применяет FPV-дроны и разведывательные беспилотники для обнаружения транспортных средств снабжения. Для выполнения задач военнослужащие тщательно планируют движение, оперативно меняют маршруты, используют маскировку и радиоэлектронную борьбу. Перед выездом транспорта расчеты БПЛА проводят разведку маршрутов.

Своевременный подвоз боеприпасов и продовольствия позволяет штурмовым группам и артиллеристам сохранять высокий темп боевой работы и выполнять задачи по расширению буферной зоны безопасности.

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Ликвидация полевого пункта управления ВСУ


В Запорожской области воздушная разведка группировки «Восток» выявила полевой пункт управления ВСУ. После уточнения координат их передали расчету 2С19 «Мста-С». Артиллеристы заняли подготовленную позицию, выполнили наведение и после пристрелочного выстрела скорректировали огонь.

Всего по пункту управления с дистанции до 20 километров было выпущено пять снарядов. Командир орудия с позывным «Подрез» рассказал о выполнении задачи:

«Нашей воздушной разведкой был обнаружен командный пункт противника. Нам поступила цель, выехали на огневую позицию. После пристрелочного выстрела со второго снаряда попали в цель. Всего отработали пятью снарядами, пункт был уничтожен. Работали на дальности до 20 километров. Огневые позиции постоянно меняем, у нас подготовлено несколько точек, с которых можем выполнять задачи».

При ведении огня применяются средства управления, топопривязки и связи российского производства. После поражения полевого пункта управления, согласно представленным данным, была нарушена координация подразделений противника на этом участке.

Фото: iStock/chameleonseye

«Град» накрыл скопление резервов


Операторы разведывательных БПЛА войск беспилотных систем группировки «Восток» обнаружили в лесополосе Запорожской области скопление резервов ВСУ. По представленным данным, противник сосредоточил там живую силу для последующего выдвижения к передовым позициям.

После уточнения координаты передали расчету РСЗО БМ-21 «Град». Артиллеристы залпом накрыли район сосредоточения. В результате удара была уничтожена находившаяся в лесополосе живая сила противника. Уничтожение резервов снизило возможности ВСУ по усилению передовых позиций и ослабило оборону на указанном участке, отметили в Минобороны РФ.

Тяжелые гексакоптеры уничтожили на площадках подготовки


Операторы разведывательных беспилотников группировки «Восток» в Запорожской области проследили маршруты возвращения тяжелых гексакоптеров ВСУ после выполнения ими вылетов. Таким образом были установлены места размещения пунктов управления БПЛА и площадок, где дроны готовились к повторному применению.

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Полученные координаты передали операторам ударных БПЛА подразделения войск беспилотных систем. По пунктам управления нанесли удары тяжелыми беспилотниками «Молния», уничтожив оборудование и находившихся там военнослужащих ВСУ.

Кроме того, разведчики выявили тяжелые гексакоптеры, вернувшиеся после выполнения задач и готовившиеся к новым вылетам. Ударные БПЛА нанесли по ним точечные удары непосредственно на площадках подготовки.

В результате были уничтожены пункты управления БПЛА и тяжелые гексакоптеры ВСУ. Согласно представленным данным, это снизило интенсивность применения противником ударных беспилотников на этом участке Запорожской области.

Массированный удар по объектам в Киеве


Минувшей ночью Вооруженные силы РФ нанесли массированный удар высокоточным оружием наземного, воздушного и морского базирования, а также беспилотниками большой дальности по предприятиям военной промышленности, логистическим объектам и складам в Киеве и Киевской области.

Фото: iStock/Olena Bartienieva

В украинской столице, согласно представленным данным Минобороны РФ, поражены ООО «Файер Поинт», где производились компоненты для ударных БПЛА и хранились ускорители для ракет «Фламинго», торгово-складской комплекс «Укрспецсистемс», сборочное предприятие авиационной промышленности, ГП «Антонов», выпускавшее БПЛА Ан-196 «Лютый», а также склад с термобарическими авиабомбами М-900, противотанковыми минами и боеприпасами для БПЛА «Баба-Яга».

В Киевской области поражены транспортно-логистический центр Мартусовка («Замлер Групп»), склад ГСМ в Броварах с запасом до 8 тыс. кубометров топлива для ВСУ.

Кроме того, вечером 19 августа удары пришлись по складам с военным имуществом в портах «Черноморск» и «Южный».
Анастасия Чинкова

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