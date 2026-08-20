ВСУ пыталась атаковать Пензу ракетами
Силы ПВО сбили ракеты ВСУ на подлёте к Пензе
Украинские вооружённые формирования пытались атаковать территорию Пензы с помощью ракет. В окрестностях города сработала система противовоздушной обороны (ПВО).
Как сообщил губернатор Пензенской области Олег Меличенко, силы ПВО Минобороны РФ сбили все цели. Сведения о последствиях падения обломков не поступали. Примерно за час до этого в регионе начал действовать специальный режим ракетной опасности.
«Благодарю военнослужащих сил ПВО Минобороны России за четкую и профессиональную работу. Ракеты были поражены, не достигнув территории города Пензы», — написал Мельниченко.Ранее стало известно о серии взрывов в Киеве. По предварительной информации, армия России атаковала объекты ВСУ в украинской столице несколькими типами ракет, в том числе баллистическими.