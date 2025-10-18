Российские военные ударами ФАБ частично уничтожили элитное подразделение ВСУ
ВС России частично уничтожили элитное подразделение украинских войск «Скала» в районе села Коломийцы в Днепропетровской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на российские силовые структуры.
Согласно информации источника, российская армия нанесла множественные удары ФАБ-500 по местам расположения подразделения противника. По его словам, командование ВСУ отказывается вывозить раненых солдат с передовой. Украинские офицеры объясняют это решение повышенными рисками, связанными с эвакуацией.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.
