Российские военные освободили Успеновку в Запорожской области
Российские военнослужащие освободили Успеновку в Запорожской области. Об этом сообщает Минобороны РФ.
Согласно информации военного ведомства, в течение недели группировка войск «Восток» продолжала наступление вглубь оборонительных позиций противника. ВСУ понесли потери в размере до 1695 солдат и утратили два танка, добавили в Минобороны РФ.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.
