Врачи дали неутешительный прогноз по поводу болезни отца главкома ВСУ

07 ноября 2025, 12:27

Mash: больному раком отцу главкома ВСУ осталось жить три месяца

Фото: iStock/sudok1

Тяжелобольному 86-летнему отцу главнокомандующего ВСУ Александра Сырского осталось жить не более трех месяцев. Соответствующий прогноз дали врачи, пишет Telegram-канал Mash.