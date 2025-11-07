Врачи дали неутешительный прогноз по поводу болезни отца главкома ВСУ
Тяжелобольному 86-летнему отцу главнокомандующего ВСУ Александра Сырского осталось жить не более трех месяцев. Соответствующий прогноз дали врачи, пишет Telegram-канал Mash.
У Станислава Сырского онкологическое заболевание мозга. После выписки из больницы в Подмосковье его перевели на паллиативное лечение.
86-летний мужчина имеет первую группу инвалидности и четвёртую степень выраженности нарушений функций организма. Он не может вставать, получает питание через катетер в животе.
По информации Mash, его супруга планирует обратиться за помощью муниципальной сиделки, так как она уже не справляется самостоятельно. Уточняется, что к пенсионерам переехал их сын Олег с женой.
Сам главнокомандующий украинской армией Александр не может посетить родных, так как в России он находится в розыске с мая 2023 года. При пересечении границы его немедленно задержат.
