ВС России уничтожили ДРГ ВСУ на Красноармейском направлении
Бойцы «Центра» уничтожили украинскую ДРГ на Красноармейском направлении. Об это сообщило Минобороны РФ.
Разведчики с помощью беспилотных летательных аппаратов ликвидировали украинскую диверсионно-разведывательную группу, которая пыталась проникнуть в тыл российских войск на Красноармейском направлении. Выяснилось, что украинские боевики разделились на несколько небольших отрядов, которые обнаружили при приближении к российским позициям.
После того как операторы БПЛА определили маршруты движения противника, они с помощью системы сброса боеприпасов успешно нейтрализовали все вражеские цели, добавили в ведомстве.
