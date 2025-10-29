Достижения.рф

В Одесской области повреждена критическая инфраструктура

Фото: iStock/irontrybex

Критическая инфраструктура получила повреждения в Подольске Одесской области. Об этом пишут украинские СМИ.



Ночью в городе произошли взрывы. В Подольске временно отключено электроснабжение, а водоснабжение работает частично. Власти города пока не подтвердили информацию о повреждении критически важной инфраструктуры.

В результате повреждения объектов транспортной инфраструктуры области возник пожар, что привело к задержке движения двух поездов. Иные подробности в настоящее время не приводятся.

Екатерина Коршунова

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0