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Группировка войск «Запад» отразила на Купянском тактическом направлении контратаку украинских штурмовиков. Об этом рассказал начальник пресс-центра группировки Сергей Зыбинский.
«В полосе обороны мотострелковые соединения при поддержке армейской авиации и артиллерии отразили контратаку штурмовых групп 115-й механизированной бригады Вооружённых сил Украины в районе Синьковки. Противник был вынужден отойти в юго-западном направлении. Его потери на этом направлении составили около роты живой силы», – сообщил офицер.Кроме этого, по словам Зыбинского, в районе населённого пункта Кринички расчёт самоходной пушки 2С5 «Гиацинт-С» уничтожил самоходную артиллерийскую установку «Краб» польского производства.
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