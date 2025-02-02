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Украинская армия не в силах сдержать наступления солдат ВС РФ в Донбассе. Об этом пишет немецкий журнал Der Spiegel.
«Ситуация паршивая», — поделился с изданием командир батальона морпехов ВСУ с позывным Дикий.
В журнале пишут, что российская армия постепенно оттесняет украинских солдат. При этом даже те батальоны ВСУ, которые обычно проводят наступление, вынуждены сидеть в обороне и защищать свои позиции.
Ранее «Радио 1» рассказывало, что ирландский журналист Чей Боуз заявил о поражении Украины в войне. По его словам, несмотря на это, коррумпированные командиры Зеленского продолжают требовать от украинцев жертвовать собой.
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Иван Мусатов