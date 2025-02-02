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Как заявил ирландский журналист Чей Боуз, всем очевидно, что Украина проиграла войну. Об этом он написал на своей странице в соцсети Х.
«Пока коррумпированное командиры Зеленского продолжают требовать от простых украинцев пожертвовать собой, сейчас всем очевидно, что война проиграна», — пишет журналист.
При этом Боуз также напомним о сотнях тысяч граждан Украины, которые покинули страны. Как ранее оценивал экономист Алексей Куща, в следующие 75 лет население украинское население может сократиться до 10 миллионов из-за массовых миграций и снижения уровня фертильности у женщин. Данный факт эксперт назвал национальной катастрофой.
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