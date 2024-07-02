Сальдо: ВСУ пытаются забросить на лодках диверсантов на левый берег Днепра

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Боевики ВСУ пытаются забросить на лодках через Днепр мелкими группами диверсантов на левобережную часть Херсонской области. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на губернатора региона Владимира Сальдо.
Он отметил, что украинские военные продолжают отправлять через Днепр мелкие группы, используя резиновые лодки. По его словам бойцы ВС РФ постоянно находятся наготове, чтобы выявлять и уничтожать этих диверсантов и террористов. Он добавил, что боевики ВСУ продолжают наносить удары из артиллерии и минометов, атакуя дронами населенные пункты и города.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
Ранее сообщалось, что над Суражским районом Брянской области сбили БПЛА Вооруженных Сил Украины. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
Ранее сообщалось, что над Суражским районом Брянской области сбили БПЛА Вооруженных Сил Украины. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Дарья Осипова