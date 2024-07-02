Генерал Попов: Россия не сбивает дроны НАТО у Крыма из-за его статуса в ООН

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Заслуженный военный летчик России Владимир Попов заявил, что РФ не будет сбивать дроны НАТО, которые курсируют рядом с границами Крыма, поскольку ООН может признать это нарушением международного права из-за неофициального статуса полуострова. Об этом пишет издание NEWS.ru.
«Мы сделали заявку, чтобы восстановить свои права на государственную границу, воздушное пространство и морские территории. Но этот район до сих пор не утвержден в ООН. Они под разными предлогами, хотя уже 10 лет прошло, не утверждают наши границы в Крыму, но и не отказывают нам в заявках», — рассказал он.
По его словам, эта ситуация создает сложное положение на полуострове. Военный летчик добавил, что мы не можем сбить дроны, поэтому просто вытесняем их.
Напомним, в марте 2014 года на полуострове прошел референдум о дальнейшей судьбе региона. Большинство проголосовавших высказались за воссоединение с Россией.
Ранее сообщалось, что НАТО собирается назначить нового высокопоставленного гражданского чиновника для Украины и учредить новое командование в немецком Висбадене в рамках долгосрочной помощи Киеву. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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