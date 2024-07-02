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Генерал Попов: Россия не сбивает дроны НАТО у Крыма из-за его статуса в ООН

02 июля 2024, 05:57
Фото: iStock/sommersby

Фото: iStock/sommersby

Заслуженный военный летчик России Владимир Попов заявил, что РФ не будет сбивать дроны НАТО, которые курсируют рядом с границами Крыма, поскольку ООН может признать это нарушением международного права из-за неофициального статуса полуострова. Об этом пишет издание NEWS.ru.
«Мы сделали заявку, чтобы восстановить свои права на государственную границу, воздушное пространство и морские территории. Но этот район до сих пор не утвержден в ООН. Они под разными предлогами, хотя уже 10 лет прошло, не утверждают наши границы в Крыму, но и не отказывают нам в заявках», — рассказал он.

По его словам, эта ситуация создает сложное положение на полуострове. Военный летчик добавил, что мы не можем сбить дроны, поэтому просто вытесняем их.



Напомним, в марте 2014 года на полуострове прошел референдум о дальнейшей судьбе региона. Большинство проголосовавших высказались за воссоединение с Россией.

Ранее сообщалось, что НАТО собирается назначить нового высокопоставленного гражданского чиновника для Украины и учредить новое командование в немецком Висбадене в рамках долгосрочной помощи Киеву. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#оон
#нато
#дроны
Пленный рассказал о побеге нацбата «Кракен» с позиций в Часовом Яре
Пленный Гриднев: «Кракен» бежал с позиций в Часовом Яре раньше регулярных частей
02 июля 2024, 06:16

Фото: iStock/Tomas Ragina

Военнопленный Валентин Гриднев, который был мобилизован в Херсоне в конце апреля 2023 года, рассказал, что нацбатальон «Кракен» сбежал с позиций в Часовом Яре раньше регулярных частей Вооруженных сил Украины.
По словам Гриднева, командование батальона отправило его группу на позиции в Часов Яр. Им пообещали, что прикрывать их будут бойцы нацбата «Кракен».

«Когда мы подъезжали, начальство уже знало, что их никого нет, в общем, нас бросили. Мы подъезжали — их последняя машина уехала, и мы остались одни», — рассказал он.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

Ранее сообщалось, что в результате удара российскими военными по украинскому аэродрому в Миргороде была поражена авиационная техника. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#владимир путин
#президент
#техника
#операции
#лидер
#сво
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Сальдо: ВСУ пытаются забросить на лодках диверсантов на левый берег Днепра
02 июля 2024, 03:54

Фото: istockphoto/Diy13

Боевики ВСУ пытаются забросить на лодках через Днепр мелкими группами диверсантов на левобережную часть Херсонской области. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на губернатора региона Владимира Сальдо.
Он отметил, что украинские военные продолжают отправлять через Днепр мелкие группы, используя резиновые лодки. По его словам бойцы ВС РФ постоянно находятся наготове, чтобы выявлять и уничтожать этих диверсантов и террористов. Он добавил, что боевики ВСУ продолжают наносить удары из артиллерии и минометов, атакуя дронами населенные пункты и города.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

Ранее сообщалось, что над Суражским районом Брянской области сбили БПЛА Вооруженных Сил Украины. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#военные
#владимир путин
#президент
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#бпла
#операции
#лидер
#сво
#всу
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На Украине признали потери при ударе по аэродрому в Миргороде
Экс-спикер ВВС Украины Игнат признал потери при ударе по аэродрому в Миргороде
02 июля 2024, 03:36

Фото: istockphoto/Silent_GOS

В результате удара российскими военными по украинскому аэродрому в Миргороде была поражена авиационная техника. Об этом заявил бывший спикер ВВС Украины Юрий Игнат.
До этого сообщалось, что солдаты ВС РФ уничтожили четыре Су-27 ВСУ на аэродроме в Миргороде. Помимо этого, еще 2 истребителя были серьезно повреждены. Бойцы ВС РФ ликвидировали личный состав аэродрома Вооруженных сил Украины. Стало известно, что удары наносились снарядами с кассетной боевой частью с помощью ОТРК «Искандер».

«Это война, и, к сожалению, не без потерь техники. Это я применительно к вражескому удару по аэродрому Миргород», — отметил он.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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Губернатор Богомаз: над Суражским районом Брянской области сбили БПЛА ВСУ
02 июля 2024, 02:12

Фото: iStock/vadimrysev

Над Суражским районом Брянской области сбили БПЛА Вооруженных Сил Украины. Об этом в своем Telegram-канале написал губернатор региона Александр Богомаз.
По его словам, пострадавших и разрушений нет. Оперативные и экстренные службы работают на месте, добавил он.

Ранее сообщалось, что девять украинских беспилотников были сбиты над Брянской областью. Он отметил, что семь беспилотников самолетного типа были перехвачены над Трубчевским районом, еще два уничтожены над Карачевским районом. В результате инцидента никто не пострадал.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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#президент
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НАТО отправит нового чиновника на Украину
WSJ: НАТО направит чиновника на Украину и создаст новое командование в ФРГ
02 июля 2024, 01:43

Фото: iStock/Michele Ursi

Североатлантический альянс собирается назначить нового высокопоставленного гражданского чиновника для Украины и учредить новое командование в немецком Висбадене в рамках долгосрочной помощи Киеву. Об этом пишет газета Wall Street Journal.
По данным издания, чиновник должен будет находиться в Киеве. В его обязанности будет входить контроль над долгосрочными потребностями Украины в военной и невоенной сферах. Сообщается, что отчеты будут направляться в штаб-квартиру НАТО в Брюсселе, а также командованию в Висбадене.

Ранее политолог Томас Грэм написал в статье для издания Hill, что Украина может оставаться нейтральным государством, но при этом получать военную и разведывательную помощь от США и других стран НАТО. Он задался вопросом, что же делать Украине, если членство в НАТО слишком недосягаемо. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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Рогозина насторожила активность ВСУ в районе Васильевки Запорожской области
02 июля 2024, 01:22

Фото: istockphoto/Tomas Ragina

Боевики ВСУ активно используют ударные дроны на васильевском участке запорожского направления. Об этом заявил командир специального подразделения «Царские Волки», сенатор от региона Дмитрий Рогозин в своём Telegram-канале.
По его словам, здесь днем и ночью летают беспилотники Вооруженных сил Украины. Боевики применяют ударные дроны типа «Баба-яга» вдоль «берега» бывшего Каховского водохранилища.

На видеозаписи, которую он опубликовал, запечатлён сброшенный с украинского дрона на парашюте зажигательный боеприпас. Рогозин пояснил, что так солдаты ВСУ пытаются вызвать пожары в лесах и полях, чтобы провести «разминирование» участка фронта.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

Российские военные уничтожили четыре Су-27 ВСУ на аэродроме в Миргороде. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#сво
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«Искандер» уничтожил истребители в аэродроме ВСУ «Миргород»
Fighterbomber: РФ уничтожила «Искандерами» 6 Су-27 ВСУ на аэродроме в Миргороде
02 июля 2024, 00:12

Фото: istockphoto/zim286

Российские военные уничтожили четыре Су-27 ВСУ на аэродроме в Миргороде, сообщил Fighterbomber.
Помимо этого, еще 2 истребителя были серьезно повреждены. Бойцы ВС РФ ликвидировали личный состав аэродрома Вооруженных сил Украины. Стало известно, что удары наносились снарядами с кассетной боевой частью с помощью ОТРК «Искандер». Отмечается, что уничтоженные истребители могли запускать ракеты по Крыму, а также приграничным территориям.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

Семь мирных жителей, включая ребенка, пострадали от обстрела ВСУ в Белгородской области. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#лидер
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#вс рф
#ракеты
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Семь мирных жителей, включая ребенка, пострадали от обстрела ВСУ в Белгородской области
От обстрела ВСУ в Белгородской области пострадали 7 человек, включая ребенка
01 июля 2024, 22:13

Фото: губернатор Вячеслав Гладков

В Белгородской области сегодня, 1 июля, от обстрела ВСУ пострадали 7 человек, включая ребенка. Об этом в своем телеграм-канале сообщил губернатор Вячеслав Гладков. По предварительным данным, мирные жители получили различные травмы в областном центре и его окрестностях. Повреждения получили 10 автомобилей и 22 частных дома, в них выбиты окна, посечена крыша, фасады и ограждение.
По предварительной информации главы региона, от обстрела пострадали четыре женщины, двое мужчин и один ребенок. У несовершеннолетнего диагностировали баротравму и сотрясение мозга, после чего отправили в больницу. Женщины получили осколочное ранение, баротравму и контузии. У мужчин закрытая ЧМТ и баротравма.

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#всу
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Израиль предупредили о последствиях в случае отправки систем ПВО Patriot на Украину
Небензя: отправка ПВО Patriot из Израиля на Украину может иметь последствия
01 июля 2024, 21:54

Фото: istockphoto/e-crow

Постпред РФ при ООН Василий Небензя заявил, что отправка Израилем систем ПВО Patriot на Украину может иметь политические последствия. Об этом дипломат сообщил в ходе пресс-конференции. Вместе с тем Небензя отметил, что судьба любого оружия, которое отправят Киеву, известна заранее: оно будет уничтожено.
«Я предполагаю, что решение, которое может быть принято по этому вопросу, конечно, может иметь определенные политические последствия», – процитировали РИА Новости слова постпреда РФ при ООН.

О переговорах США, Израиля и Украины об отправке 8 комплексов Patriot для Киева ранее писала газета Financial Times. Однако представитель Пентагона после этого заявлял РИА Новости, что ничего не слышал о таких планах.

Также до этого консультант по воздушной обороне Ксавье Тайтельман заявил, что ВСУ начали применять в зоне боевых действий первые американские истребители F-16, но дополнительной информации и доказательств эксперт не предоставил.

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