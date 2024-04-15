Российские военные получили денежные сертификаты за подбитые танки Leopard 2

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В России наградили бойцов за подбитые ими в зоне спецоперации танки Leopard 2. Военнослужащие получили денежные сертификаты на 500 тысяч рублей.
Торжественная церемония прошла в штабе Московского военного округа, сообщает пресс-служба министерства обороны РФ. Денежное вознаграждение за подбитые немецкие «Леопарды» получили шесть российских бойцов, выполняющих боевые задачи в зоне специальной военной операции. Сертификаты номиналом 500 тысяч рублей были вручены воинам-артиллеристам и военнослужащим подразделений специального назначения представителями Уральского бизнес-сообщества. Они занимают активную патриотическую позицию и оказывают гуманитарную помощь и поддержку частям ВС РФ, участвующим в спецоперации.
Один из артиллеристов Сергей Лазаренко рассказал, что не сразу поверил, что поражённая им цель — именно хвалёный «Леопард». Ведь солдату удалось поджечь танк с первого выстрела с расстояния более 15 километров. Уже после боя соседи-разведчики показали ему картинку с дрона-наблюдателя.
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Один из артиллеристов Сергей Лазаренко рассказал, что не сразу поверил, что поражённая им цель — именно хвалёный «Леопард». Ведь солдату удалось поджечь танк с первого выстрела с расстояния более 15 километров. Уже после боя соседи-разведчики показали ему картинку с дрона-наблюдателя.
«Горят как спички», — с улыбкой отметил российский боец.
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Александр Бойцов