Российские военные поразили ангар для сборки украинских БПЛА

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Вооружённые силы России поразили ангар, в котором производилась сборка легкомоторных ударных беспилотных летательных аппаратов ВСУ. Об этом сообщили в министерстве обороны РФ.
В официальном телеграм-канале российского оборонного ведомства также сообщается, что, помимо ангара для сборки дронов, ВС РФ также атаковали два склада, где хранилось военно-техническое имущество Вооружённых сил Украины. Также были нанесены удары по скоплениям живой силы и техники противника в 108 районах.
Пресс-служба Минобороны РФ уточняет, что удары наносились с использованием оперативно-тактической и армейской авиации, ракетных войск, артиллерии и беспилотных летательных аппаратов. Координаты целей были заранее установлены разведкой и переданы в тактические войска.
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Александр Бойцов