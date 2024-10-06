В ВСУ объяснили, а каком случае Украина полностью потеряет Донбасс

Фото: istockphoto/Silent_GOS
Если начальник Главного управления разведки Украины Кирилл Буданов* лишится своего поста, киевский режим может окончательно потерять Донбасс. Об этом пишет РИА Новости.
По мнению полковника ВСУ в запасе Романа Свитана, руководитель украинского Минобороны Рустем Умеров опасается потерять свое место из-за Буданова*.
Умеров ранее уволил двух замов Буданова* без ведома последнего. Речь идет об Игоре Остапенко и Викторе Зайцеве.
Читайте также:
Воевавший за ВСУ российский оппозиционер Дадин погиб под Харьковом
Бойцы «Севера» ликвидировали пехоту и наемников ВСУ в Курской области
Медведев счел слова Дунды основанием для ядерного удара Минска по Украине
*Внесен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов
«Если же уберут Буданова*, то возможно повторение истории с отставкой главкома ВСУ Валерия Залужного, в результате чего Киев потерял контроль [на линии боевого соприкосновения] и едва не лишился Донбасса», — сказал Свитан.
Умеров ранее уволил двух замов Буданова* без ведома последнего. Речь идет об Игоре Остапенко и Викторе Зайцеве.
Читайте также:
Воевавший за ВСУ российский оппозиционер Дадин погиб под Харьковом
Бойцы «Севера» ликвидировали пехоту и наемников ВСУ в Курской области
Медведев счел слова Дунды основанием для ядерного удара Минска по Украине
*Внесен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов
Никита Кротов