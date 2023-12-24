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Российские военные поразили на аэродроме норвежские и французские ЗРК ВСУ

24 декабря 2023, 13:48
Фото: iStock/JARAMA

Фото: iStock/JARAMA

Вооруженные силы Российской Федерации нанесли удар по пусковым установкам зенитных ракетных комплексов (ЗРК) NASAMS норвежского производства и французским Crotale-NG на аэродроме Староконстантинов в Хмельницкой области.
Об этом сообщает Министерство обороны (МО) РФ в воскресенье, 24 декабря.

В ведомстве сообщили о поражении авиационной техники, средств навигационного обеспечения полетов, а также авиационных боеприпасов. Операция проходила на аэродромах Канатово Кировоградской области и Днепр.


Также российским войскам удалось нанести удары по живой силе и военной технике ВСУ в 127 районах.

Ранее сообщалось. что российские гранатометчики уничтожили на Купянском направлении украинские пикап и грузовой автомобиль. Об этом сообщили в Минобороны РФ. Отмечается, что украинская армия использовала данные машины для доставки боеприпасов и продовольствия на собственные позиции. Командир взвода с позывным Панда заявил, что российские войска регулярно наносят удары по технике и живой силе ВСУ.

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#россия
#украина
#минобороны рф
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Французский генерал Паломеро предупредил украинцев об ужасной зиме
24 декабря 2023, 14:54

Фото: istockphoto/Simoncountry

Украинцев ждёт ужасная зима, а их шансы на успех малы.
Так считает экс-глава главного штаба ВВС Франции, генерал Жан-Поль Паломеро, пишет Francetvinfo.

«В лучшем случае они смогут отстоять позиции, которые у них есть сейчас. Это самое большее, на что мы можем надеяться», — говорит Паломеро.
Военный считает, что Вооруженные силы Украины могут добиться успехов в том случае, если Украине только если Киеву увеличат финансирование.

Ранее командир 2-го механизированного батальона президентской бригады Вооружённых сил Украины (ВСУ )Игорь Губаренко пожаловался журналистам издания «Украинская правда» на то, что многие фронтовые отказники избегают наказания из-за особенностей действующего законодательства.

По его словам, уголовный кодекс страны не работает с отказниками, и привлечение военнослужащего к ответственности за неисполнение приказа требует от двух недель до месяца. Более того, солдаты могут найти «лазейки» в законе даже после длительного разбирательства.

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#украина
#всу
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В Брянской области ВСУ обстреляли село, есть пострадавший
24 декабря 2023, 14:05

Фото: istockphoto/Standart

Жителя села Зерново Суземского района Брянской области ранило во время обстрела со стороны ВСУ.
Об этом рассказал губернатор Александр Богомаз в Telegram-канале. По мирным объектам в Зерново было выпущено более 30 снарядов. По селу наносились удары из минометного и танкового орудий.

Пострадавшему мужчине оказали медицинскую помощь.

Разрушена оказалась хозпостройка и нарушилось энергоснабжение в селе. Все экстренные и оперативные службы на месте ведут работы.

Ранее сообщалось, что Россия, возможно, испортит Рождество Украине, если соберет для этого силы в то время, как у Украины заканчивается вооружение. Об этом рассказал экс-глава Армии обороны Эстонии, член Европарламента генерал Рихо Террас, сообщает ERR.

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#всу
#украина
#сво
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В Запорожской области разрушили несколько объектов инфраструктуры
24 декабря 2023, 13:28

Фото: iStock/RamonCast

Несколько инфраструктурных объектов разрушили на подконтрольной Киеву части Запорожской области.
Об этом сообщил глава областной военной администрации, которая подчинена украинским властям, Юрий Малашко.

«Поступили сообщения о разрушении объектов инфраструктуры», - сообщил он в Telegram-канале.
Точное число объектов и степень их разрушений не уточняются.

Накануне ночью воздушная тревога на части Запорожской области, которая находится под контролем Киева, длилась чуть более 4 часов.

Ранее сообщалось, что Россия, возможно, испортит Рождество Украине, если соберет для этого силы в то время, как у Украины заканчивается вооружение. Об этом рассказал экс-глава Армии обороны Эстонии, член Европарламента генерал Рихо Террас, сообщает ERR.

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#запорожская область
#всу
#украина
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Эстонский генерал Террас предположил, что РФ начнёт наступление в Рождество
24 декабря 2023, 11:19

Фото: istockphoto/Peter Ekvall

Россия, возможно, испортит Рождество Украине, если соберет для этого силы в то время, как у Украины заканчивается вооружение.
Об этом рассказал экс-глава Армии обороны Эстонии, член Европарламента генерал Рихо Террас, сообщает ERR.

«Силы Украины заканчиваются. У них на исходе техника и оружие. У России этого тоже немного, но они могут собраться для этого конкретного рождественского наступления», — заявил Рихо Террас.
Террас уверен, что Запад должен нарастить военную поддержку Украины. Он уверен, что в случае, если фронт развалится, а российские военные смогут забрать обратно что-то крупное, это будет «плохим сигналом всему миру».

По словам генерала, Европарламенту нужно сыграть роль в этой ситуации.

Ранее депутат Европейского парламента от Ирландии Клэр Дейли в социальной сети X заявила о том, что предательство Украины западными странами неизбежно. По словам Дейли, западные союзники принуждают Украину к невыгодным условиям мирного урегулирования.

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#эстония
#украина
#россия
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Гранатометчики группировки «Запад» уничтожили автотранспорт ВСУ под Купянском
24 декабря 2023, 11:03

Фото: iStock/Anna_Anikina

Российские гранатометчики уничтожили на Купянском направлении украинские пикап и грузовой автомобиль. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Отмечается, что украинская армия использовала данные машины для доставки боеприпасов и продовольствия на собственные позиции. Командир взвода с позывным Панда заявил, что российские войска регулярно наносят удары по технике и живой силе ВСУ.

Он добавил, что так как у украинских солдат имеются серьезные потери в бронетехнике, то они буквально вынуждены подвозить свои боеприпасы и на обычном транспорте, который не имеет спецзащиты.

Ранее сообщалось, что Вооружённые силы РФ в течение последних суток сбили на донецком направлении 10 беспилотников ВСУ в районе Горловки, Марьинки и Победы в Донецкой народной республике (ДНР).

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#конфликт
#боеприпасы
#машины
#сво
#всу
#солдат
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Сбежавший журналист Печий подписывал заявление, предполагающее возвращение
24 декабря 2023, 09:34

Фото: istockphoto/alexytrener

В Киеве дали комментарий, касающийся отказа телеведущего Алексея Печия вернуться на родину после завершения саммита Европейского союза (ЕС).
Ростислав Карандеев, который исполняет обязанности министра культуры Украины сообщил в Facebook (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена), что действия журналиста не являются правомерными.

Карандеев отметил, что каждый, выезжающий за границу, предоставляет большой пакет документов и подписывает обязательство вернуться на родину по завершению своих задач.

«Алексей Печий тоже подписывал такое заявление, его действия являются не только неправомерными, но и характеризуют его как человека и гражданина», —отметил Карандеев.
Также было опубликовано обращение журналиста. Он просил содействовать в пересечении границы, чтобы присутствовать на саммите ЕС 14-15 декабря. Журналист обязывался вернуться на Украину к 22 декабря.

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#украина
#журналист
#новости
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Депутат ЕП Дейли заявила о неизбежном предательстве Украины Западом
24 декабря 2023, 09:01

Фото: iStock/JARAMA

Депутат Европейского парламента от Ирландии Клэр Дейли в социальной сети X заявила о том, что предательство Украины западными странами неизбежно.
По словам Дейли, западные союзники принуждают Украину к невыгодным условиям мирного урегулирования.

«Прошло почти 2 года войны на Украине, а всегда неизбежное предательство Запада уже началось», — считает Дейли.
По её мнению, сейчас, когда республика лишилась десятков тысяч человек на фронте, Киев вынуждают пойти мир на куда более плохих условиях, чем в апреле прошлого года, когда НАТО призывало не останавливать борьбу.

Ранее Песков назвал «в своей концепции неверными» тезисы NYT о том, что Путин якобы сигнализировал о готовности к переговорам о том, чтобы прекратить огонь на Украине на нынешней линии соприкосновения.

«Путин действительно готов к переговорам, он так сказал. Россия по-прежнему готова, но только для достижения своих целей», —отметил Песков.
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#украина
#сво
#переговоры
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Песков рассказал, что Путин готов к переговорам с Украиной при одном условии
Песков: Путин готов к переговорам, если будут достигнуты цели СВО
24 декабря 2023, 08:41

Фото: сайт Кремля

Президент РФ Владимир Путин готов к переговорам по Украине, позволяющим достичь целей СВО.
Об этом газете The New York Times сообщил пресс-секретарь прездента Дмитрий Песков.

Песков назвал «в своей концепции неверными» тезисы NYT о том, что Путин якобы сигнализировал о готовности к переговорам о том, чтобы прекратить огонь на Украине на нынешней линии соприкосновения.

«Путин действительно готов к переговорам, он так сказал. Россия по-прежнему готова, но только для достижения своих целей», —отметил Песков.
Цели СВО, по мнению российских властей, включают в себя демилитаризацию и денацификацию Украины.

Ранее начальник службы авиации и противовоздушной обороны (ПВО) 3-й отдельной штурмовой бригады ВСУ Василий Самовар заявил, что РФ превосходит Украину по своему мобилизационному потенциалу, а также количеству ресурсов. Если российская экономика и дальше продолжит переход на «военные рельсы», то российская сторона может одержать победу над Украиной.

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#сво
#украина
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Астафьев: В течение суток на Донецком направлении СВО сбили 10 БПЛА ВСУ
24 декабря 2023, 05:21

Фото: iStock/Aleksandr_Golubev

Вооружённые силы РФ в течение последних суток сбили на донецком направлении 10 беспилотников ВСУ в районе Горловки, Марьинки и Победы в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщил ТАСС начальник пресс-центра группировки войск «Юг» Вадим Астафьев.
Кроме того, по его словам, подразделения группировки отразили 11 атак и нанесли поражение живой силе и технике Вооружённых сил Украины в районах населенных пунктов Красное, Дылеевка, Кирово и Георгиевка в ДНР.

Согласно статистике Минобороны России, на донецком направлении за минувшие сутки украинская армия потеряла около 200 солдат, четыре танка, в том числе немецкий Leopard-2, три автомобиля и боевую машину пехоты Bradley производства США. В российском военном ведомстве также добавили, что за неделю украинские войска потеряли на Донецком направлении более 1 610 бойцов. Российскими военными были уничтожены три танка, 17 БМП, пусковая установка HIMARS, 24 автомобиля и 44 орудия полевой артиллерии.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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#всу
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#вооружённые силы рф
#сво
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