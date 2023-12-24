Российские военные поразили на аэродроме норвежские и французские ЗРК ВСУ

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Вооруженные силы Российской Федерации нанесли удар по пусковым установкам зенитных ракетных комплексов (ЗРК) NASAMS норвежского производства и французским Crotale-NG на аэродроме Староконстантинов в Хмельницкой области.
Об этом сообщает Министерство обороны (МО) РФ в воскресенье, 24 декабря.
В ведомстве сообщили о поражении авиационной техники, средств навигационного обеспечения полетов, а также авиационных боеприпасов. Операция проходила на аэродромах Канатово Кировоградской области и Днепр.
Также российским войскам удалось нанести удары по живой силе и военной технике ВСУ в 127 районах.
Ранее сообщалось. что российские гранатометчики уничтожили на Купянском направлении украинские пикап и грузовой автомобиль. Об этом сообщили в Минобороны РФ. Отмечается, что украинская армия использовала данные машины для доставки боеприпасов и продовольствия на собственные позиции. Командир взвода с позывным Панда заявил, что российские войска регулярно наносят удары по технике и живой силе ВСУ.
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В ведомстве сообщили о поражении авиационной техники, средств навигационного обеспечения полетов, а также авиационных боеприпасов. Операция проходила на аэродромах Канатово Кировоградской области и Днепр.
Ранее сообщалось. что российские гранатометчики уничтожили на Купянском направлении украинские пикап и грузовой автомобиль. Об этом сообщили в Минобороны РФ. Отмечается, что украинская армия использовала данные машины для доставки боеприпасов и продовольствия на собственные позиции. Командир взвода с позывным Панда заявил, что российские войска регулярно наносят удары по технике и живой силе ВСУ.
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Мария Фирсова