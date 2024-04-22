ВС РФ поразили позиционный район украинской ПВО и склад безэкипажных катеров

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Министерство обороны РФ сообщило, что российские военные атаковали позиционные районы украинской противовоздушной обороны.
Они применили оперативно-тактическую авиацию, ракетные войска и артиллерию для поражения позиций ПВО, хранилища безэкипажных катеров, а также для уничтожения живой силы и техники ВСУ в 142 районах.
Ранее в этот же день Минобороны РФ заявило о полном контроле российских военных над Новомихайловкой в Донецкой Народной Республике. Также были отражены три контратаки украинских войск у Богдановки и Победы.
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Артем Кузьмин