Российские военные поразили три бригады ВСУ

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Группировка войск «Центр» из российских Вооруженных сил нанесла удары по трем бригадам Вооруженных сил Украины на краснолиманском направлении, что привело к потере до 290 украинских военнослужащих. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на заявление Минобороны РФ.
На направлениях Червоной Дибровы и Григоровки применялись удары авиации и артиллерии, приведшие к потере указанного числа военнослужащих противника.
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