Российские военные пресекли попытку прорыва ВСУ в Харьковской области
Две боевые группы 22-й отдельной механизированной бригады ВСУ пытались пешком покинуть окружение у населенного пункта Черное в Харьковской области. Об этом пишет РИА Новости.
Разведка заранее обнаружила передвижение украинских подразделений. После этого российские силы нанесли комплексный огневой удар и сорвали выход групп из окружения.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.
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