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Освобождение Польной и Новоалександровки, окружение ВСУ под Добропольем и работа «Градов» под Сумами: последние новости СВО на 22 сентября

Фото: Минобороны РФ

Минувшей ночью Вооружённые силы РФ провели массированную атаку высокоточным оружием и дронами по промышленным, энергетическим и портовым объектам Украины. Одновременно российские подразделения добились новых успехов на Донецком, Сумском и Харьковском направлениях. Взяты под контроль новые населённые пункты, замкнуто кольцо окружения вокруг крупного узла обороны ВСУ, а также уничтожены опорные пункты и центры управления дронами противника. Подробности — в материале «Радио 1».




Ночная работа ПВО

Минувшей ночью расчёты противовоздушной обороны ВС РФ сбили 297 БПЛА самолётного типа. Средства перехвата сработали в небе над Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Курской, Липецкой, Нижегородской, Ростовской, Рязанской, Самарской, Саратовской, Смоленской, Тамбовской, Ульяновской областями, а также над Республикой Крым. Все цели ликвидированы штатными средствами поражения.

Удары ВС РФ по тыловым объектам Украины

Сегодня ночью Вооружённые силы Российской Федерации провели массированную атаку с использованием высокоточного оружия наземного, морского и воздушного базирования, а также беспилотных летательных аппаратов. В результате удара были поражены предприятия металлургической и химической промышленности, объекты топливно-энергетического и военно-промышленного комплекса, а также портовая инфраструктура Украины в Киеве, Днепропетровской, Полтавской и Одесской областях. Также были атакованы морские суда, используемые в интересах ВСУ.

Ликвидация опорных пунктов ВСУ в Запорожской области

Фото: Минобороны РФ
В районе Червоного Яра расчеты беспилотников группировки «Восток» зафиксировали передвижение украинских боевиков между укрытиями в лесополосах. Наблюдение выявило координаты нескольких опорных пунктов и схронов врага. Данные передали экипажам самоходок 2С19 «Мста-С», ударившим по целям, в том числе корректируемыми снарядами «Краснополь».

По информации Минобороны РФ, в результате удара ликвидированы укрепления, огневые точки и живая сила ВСУ. Артиллерия также обработала лесополосы, используемые противником для маскировки и перегруппировки. Потеря этих рубежей подорвала способность украинских сил удерживать участок и открыла путь дальнейшему продвижению российских военных.

Работа РСЗО «Град» в Сумской области

На Сумском направлении операторы беспилотников вскрыли объект, откуда противник координировал полеты и боевое применение ударных дронов. Работа шла в темное время суток, потребовав от разведчиков и артиллеристов предельной слаженности. Координаты цели в реальном времени поступили на позицию РСЗО.

Объект представлял собой эшелонированный рубеж обороны с траншеями, блиндажами и огневыми точками, прикрывавший важный тактический участок. После подтверждения данных расчет «Града» 41-го мотострелкового полка 44-го армейского корпуса группировки «Север» нанес залповый удар, полностью разрушивший укрепления и уничтоживший личный состав врага. Поражение подтвердили средства объективного контроля.

Успехи группировки войск «Север»

Штурмовые группы 6-й гвардейской общевойсковой армии группировки «Север» в ходе упорных боев сломили сопротивление украинских боевиков и установили контроль над населенным пунктом Харьковской области. Одновременно подразделения 44-го армейского корпуса решительными действиями заняли Новоалександровку. В ходе боев штурмовики корректировали артиллерийский огонь, а операторы ударных дронов с воздуха вскрывали маршруты движения техники ВСУ и заблаговременно уничтожали транспорт снабжения, лишая врага подвоза боеприпасов и продовольствия. Закрепившись в селах, военнослужащие приступили к зачистке зданий, подвалов и прилегающих территорий.

Освобождение Польной и Новоалександровки значительно затрудняет воздушное снабжение окруженной группировки противника. Соединения «Север», наступая на нескольких направлениях, продолжают расширять полосу безопасности вдоль российско-украинской границы в приграничных районах Сумской и Харьковской областей. ВС РФ ежесуточно продвигаются вперед, оттесняя противника от государственной границы для обеспечения безопасности мирного населения.

Успехи группировки войск «Центр»

Согласно данным Минобороны РФ, бойцы группировки «Центр» активными действиями замкнули кольцо вокруг мощного опорного пункта украинских сил в Доброполье на Донецком направлении. В настоящее время наступление продолжается в сторону Александровки. В котле оказались части 4-й и 15-й бригад нацгвардии Украины, а также 425-й штурмовой полк «Скала». Идет ликвидация заблокированных подразделений противника.
Елена Генералова

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