22 сентября 2026, 09:04

Фото: Минобороны РФ

Минувшей ночью Вооружённые силы РФ провели массированную атаку высокоточным оружием и дронами по промышленным, энергетическим и портовым объектам Украины. Одновременно российские подразделения добились новых успехов на Донецком, Сумском и Харьковском направлениях. Взяты под контроль новые населённые пункты, замкнуто кольцо окружения вокруг крупного узла обороны ВСУ, а также уничтожены опорные пункты и центры управления дронами противника. Подробности — в материале «Радио 1».





Содержание Ночная работа ПВО Удары ВС РФ по тыловым объектам Украины Ликвидация опорных пунктов ВСУ в Запорожской области Работа РСЗО «Град» в Сумской области Успехи группировки войск «Север» Успехи группировки войск «Центр»



Ночная работа ПВО

Удары ВС РФ по тыловым объектам Украины

Ликвидация опорных пунктов ВСУ в Запорожской области

Фото: Минобороны РФ

Работа РСЗО «Град» в Сумской области

Успехи группировки войск «Север»

Успехи группировки войск «Центр»