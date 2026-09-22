Освобождение Польной и Новоалександровки, окружение ВСУ под Добропольем и работа «Градов» под Сумами: последние новости СВО на 22 сентября
Минувшей ночью Вооружённые силы РФ провели массированную атаку высокоточным оружием и дронами по промышленным, энергетическим и портовым объектам Украины. Одновременно российские подразделения добились новых успехов на Донецком, Сумском и Харьковском направлениях. Взяты под контроль новые населённые пункты, замкнуто кольцо окружения вокруг крупного узла обороны ВСУ, а также уничтожены опорные пункты и центры управления дронами противника. Подробности — в материале «Радио 1».
Ночная работа ПВОМинувшей ночью расчёты противовоздушной обороны ВС РФ сбили 297 БПЛА самолётного типа. Средства перехвата сработали в небе над Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Курской, Липецкой, Нижегородской, Ростовской, Рязанской, Самарской, Саратовской, Смоленской, Тамбовской, Ульяновской областями, а также над Республикой Крым. Все цели ликвидированы штатными средствами поражения.
Удары ВС РФ по тыловым объектам УкраиныСегодня ночью Вооружённые силы Российской Федерации провели массированную атаку с использованием высокоточного оружия наземного, морского и воздушного базирования, а также беспилотных летательных аппаратов. В результате удара были поражены предприятия металлургической и химической промышленности, объекты топливно-энергетического и военно-промышленного комплекса, а также портовая инфраструктура Украины в Киеве, Днепропетровской, Полтавской и Одесской областях. Также были атакованы морские суда, используемые в интересах ВСУ.
Ликвидация опорных пунктов ВСУ в Запорожской областиВ районе Червоного Яра расчеты беспилотников группировки «Восток» зафиксировали передвижение украинских боевиков между укрытиями в лесополосах. Наблюдение выявило координаты нескольких опорных пунктов и схронов врага. Данные передали экипажам самоходок 2С19 «Мста-С», ударившим по целям, в том числе корректируемыми снарядами «Краснополь».
По информации Минобороны РФ, в результате удара ликвидированы укрепления, огневые точки и живая сила ВСУ. Артиллерия также обработала лесополосы, используемые противником для маскировки и перегруппировки. Потеря этих рубежей подорвала способность украинских сил удерживать участок и открыла путь дальнейшему продвижению российских военных.
Работа РСЗО «Град» в Сумской областиНа Сумском направлении операторы беспилотников вскрыли объект, откуда противник координировал полеты и боевое применение ударных дронов. Работа шла в темное время суток, потребовав от разведчиков и артиллеристов предельной слаженности. Координаты цели в реальном времени поступили на позицию РСЗО.
Объект представлял собой эшелонированный рубеж обороны с траншеями, блиндажами и огневыми точками, прикрывавший важный тактический участок. После подтверждения данных расчет «Града» 41-го мотострелкового полка 44-го армейского корпуса группировки «Север» нанес залповый удар, полностью разрушивший укрепления и уничтоживший личный состав врага. Поражение подтвердили средства объективного контроля.
Успехи группировки войск «Север»Штурмовые группы 6-й гвардейской общевойсковой армии группировки «Север» в ходе упорных боев сломили сопротивление украинских боевиков и установили контроль над населенным пунктом Харьковской области. Одновременно подразделения 44-го армейского корпуса решительными действиями заняли Новоалександровку. В ходе боев штурмовики корректировали артиллерийский огонь, а операторы ударных дронов с воздуха вскрывали маршруты движения техники ВСУ и заблаговременно уничтожали транспорт снабжения, лишая врага подвоза боеприпасов и продовольствия. Закрепившись в селах, военнослужащие приступили к зачистке зданий, подвалов и прилегающих территорий.
Освобождение Польной и Новоалександровки значительно затрудняет воздушное снабжение окруженной группировки противника. Соединения «Север», наступая на нескольких направлениях, продолжают расширять полосу безопасности вдоль российско-украинской границы в приграничных районах Сумской и Харьковской областей. ВС РФ ежесуточно продвигаются вперед, оттесняя противника от государственной границы для обеспечения безопасности мирного населения.