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Российские военные продвигаются к Курахово на Донецком направлении, заняв уже более полутора км после взятия Марьинки. Об этом сообщает Telegram-канал «Военкоры Русской Весны», ссылаясь на украинских военных аналитиков.
Согласно сообщению, украинские военные утверждают, что ВС РФ не остановились на взятии Марьинки и продолжают двигаться вперед, штурмуя дачные участки в сторону Георгиевки. Таким образом, обстановка для ВСУ в Курахово сильно усложняется.
Украинские специалисты подтверждают, что российские военные смогли продвинуться на юго-востоке садового товарищества «Врожай» западнее Марьинки. Также ВС РФ улучшают свои позиции в восточной части Георгиевки.
Напомним, 25 декабря министр обороны России Сергей Шойгу лично заявил президенту Владимиру Путину в рамках встречи о том, что армия России полностью освободила Марьинку в ДНР от ВСУ. Он пояснил, что освобождение Марьинки позволит эффективнее защищать Донецк от украинских обстрелов.
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«В восточных окрестностях северной части села ВС РФ заняли Православный храм УПЦ МП и еще несколько домов. Также имеют успехи и восточнее в ряде посадок», - передают военкоры слова украинских военных аналитиков.
Напомним, 25 декабря министр обороны России Сергей Шойгу лично заявил президенту Владимиру Путину в рамках встречи о том, что армия России полностью освободила Марьинку в ДНР от ВСУ. Он пояснил, что освобождение Марьинки позволит эффективнее защищать Донецк от украинских обстрелов.
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Элина Позднякова