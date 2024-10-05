Российские военные рассказали о выжигающих дронах ВСУ

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Вооруженные силы Украины (ВСУ) используют большое количество беспилотников с термическими смесями под Днепром. Десантники из подразделения «Днепр» рассказали об этом РИА Новости.
По их словам, противник использует выжигающие дроны для разжигания лесных пожаров и против российской военной техники и личного состава.
Ранее российские военные применили новый тип беспилотника-камикадзе, который обманул систему радиоэлектронной борьбы ВСУ. В результате были уничтожены позиции украинских военных на правом берегу Днепра.
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«Дрон подлетел, распылил вот эту жидкость термическую, а там температура горения большая, и потушить ее просто вот так вот – ни водой, ни землей», – рассказал собеседник агентства.
Ранее российские военные применили новый тип беспилотника-камикадзе, который обманул систему радиоэлектронной борьбы ВСУ. В результате были уничтожены позиции украинских военных на правом берегу Днепра.
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Александр Климов