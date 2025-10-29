Алаудинов объяснил основную задачу российских военных в спецоперации

29 октября 2025, 05:24

Алаудинов: Силы РФ берут под контроль территории для улучшения позиции на переговорах

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

Заместитель начальника Главного военно-политического управления ВС РФ Апти Алаудинов обозначил ключевую задачу российских военных в зоне специальной военной операции. Его слова передает ТАСС.





Алаудинов подчеркнул, что российские войска стремятся освободить максимально возможную территорию с минимальными потерями. Это создаст для России сильную переговорную позицию под конец СВО.





«Наша задача — сделать все для того, чтобы продвигаться там, где нам удобнее, где мы можем продвигаться без особых потерь. (...) Если надо будет завершать СВО за столом переговоров, (следует) иметь кейс, который будет где-то обменным, а где-то, возможно, договорным», — рассуждал он.