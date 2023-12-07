Новости СВО: где ВС РФ вынудили ВСУ отступить, на каком участке противник перешел к атаке

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ВСУ предпринимают очередные попытки атак, однако подвергаются обстрелу со стороны ВС РФ и отступают на прежние позиции. О том, как складывается обстановка на линии фронта, кто имеет преимущество, и на каких направлениях перешли в наступление российские бойцы, читайте в материале «Радио 1».
ВС РФ уничтожили группу ВСУ после их неудачной контратаки
Минометный расчет группировки войск «Южная» уничтожил пехоту противника на северском направлении СВО. Об этом сообщили в Минобороны РФ. В ведомстве уточнили, что места дислокации ВСУ, были обнаружены с помощью БПЛА. Подразделение противника было численностью около десяти человек.
В Минобороны Украины заявили о наличии военного плана на 2024 год
Несколько взрывов прогремело в Белгородской области
Украинская группировка нанесла удар по населенному пункту Вязовое в Белгородской области. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков. В результате атаки оказалась повреждена ЛЭП. На нескольких улицах области электричество было отключено полностью.
В ближайшее время последствия удара будут устранены.
В Днепре прозвучали взрывы
Минувшей ночью взрывы прозвучали в украинском Днепре, сообщают СМИ. По некоторым данным, сработала система ПВО. Информации о разрушениях в настоящее время нет. Власти страны не комментировали произошедшее.
ВС РФ отразили пять атак ВСУ на Купянском направлении
Пять атак штурмовых групп противника были отражены российскими силами на Купянском направлении. Об этом рассказали в оборонном ведомстве. Уточняется, что ВСУ предприняли попытки атак в районах пунктов Синьковка, Ивановка Харьковской области и озера Лиман.
Минобороны озвучило число убитых ВСУ за сутки
Более 400 военнослужащих Украины были уничтожены на Купянском и Краснолиманском направлениях. Кроме личного состава, противник лишился оружия и техники, в том числе иностранного производства, сообщили в Минобороны РФ.
Последние новости СВО
Сложная ситуация для противника складывается на Купянском направлении. ВСУ подготавливаются к возможному отступлению от Синьковки, пишет телеграм-канал «Рыбарь».
На Херсонское направление украинское командование стягивает дополнительные резервы для сдерживания наступления ВС РФ.
«Как в тюрьме»: Пленный ВСУ рассказал об особом военкомате для насильно мобилизованных
Российские бойцы атакуют на трех направлениях фронта: на северо-западном фланге в Вальяновском питомнике, а также к северу от Соледара. ВСУ стремятся перейти от обороны в наступление, однако оказываются под массированным огнем ВС РФ и отступают на прежние позиции.
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