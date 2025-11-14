Российские военные сообщили о освобождении восьми населённых пунктов за неделю
Минобороны России заявило, что за прошедшую неделю российские войска освободили восемь населённых пунктов на территории Украины и Донецкой Народной Республики.
В частности, за сутки освобождён Орестополь в Днепропетровской области. Также завершена зачистка населённого пункта Рог в ДНР. Кроме того, подразделения группировки войск «Восток» продвинулись вглубь обороны противника и освободили населённые пункты Даниловка и Волчье в Днепропетровской области, а также Новоуспеновское, Новое, Сладкое и Рыбное в Запорожской области.
В Минобороны отметили, что зачистка проводится от украинских боевиков.
