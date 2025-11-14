Достижения.рф

Российские военные сообщили о освобождении восьми населённых пунктов за неделю

Фото: iStock/Aleksandr Golubev

Минобороны России заявило, что за прошедшую неделю российские войска освободили восемь населённых пунктов на территории Украины и Донецкой Народной Республики.



В частности, за сутки освобождён Орестополь в Днепропетровской области. Также завершена зачистка населённого пункта Рог в ДНР. Кроме того, подразделения группировки войск «Восток» продвинулись вглубь обороны противника и освободили населённые пункты Даниловка и Волчье в Днепропетровской области, а также Новоуспеновское, Новое, Сладкое и Рыбное в Запорожской области.

В Минобороны отметили, что зачистка проводится от украинских боевиков.

Иван Мусатов

