ВСУ пытаются массово выводить остатки группировки из Курахова

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Вооруженные силы Украины пытаются массово выводить остатки группировки из Курахова. Об этом сообщили ТАСС в силовых структурах.
Уточняется, что ранее противник пытался бежать малыми группами, однако теперь масштаб и частота изменились. Таким образом остатки группировки пытаются вывести, пояснили в силовых структурах.
Отмечается, что в городе остаются очаги сопротивления, в частности, на территории Кураховской ТЭС, где оборудован комплекс огневых позиций.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.
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Отмечается, что в городе остаются очаги сопротивления, в частности, на территории Кураховской ТЭС, где оборудован комплекс огневых позиций.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.
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Екатерина Коршунова