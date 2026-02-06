ВСУ ударили ракетами по Белгороду
Белгород в очередной раз подвергся массированному обстрелу со стороны ВСУ. В некоторых районах города пропал свет, пишет Телеграм-канал SHOT.
Местные жители утверждают, что незадолго до полуночи слышали не менее шести взрывов. В небе появились яркие вспышки, а в одном из районов Белгорода началось задымление. По предварительной информации, в окрестнотях города сработала сстема ПВО.
Официальная информация о последствиях атаки и пострадавших не поступала. Режим ракетной опасности в регионе отменили несколькими часами ранее.
