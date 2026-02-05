В Подмосковье приземлился самолёт с военными, вернувшимися из украинского плена
Самолёт с 157 российскими военными приземлился в одном из аэропортов Московской области. Военнослужащие вернулись из украинского плена. Об этом сообщает РИА Новости.
По информации агентства, сначала группу бойцов доставили на территорию Республики Беларусь. Специалисты немедленно оказали им первую медицинскую и психологическую помощь.
После прибытия в Россию военные продолжат лечение и реабилитацию. Минобороны РФ организует этот процесс в своих специализированных учреждениях. К процессу возвращения военнослужащих подключились Объединённые Арабские Эмираты и Соединённые Штаты Америки. Эти страны выступили посредниками в организации обмена.
Ранее омбудсмен по правам человека Татьяна Москалькова заявила, что ВСУ пытали бойцов ВС РФ в украинском плену.
