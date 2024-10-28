Вражеские БПЛА вторглись в воздушное пространство России

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За ночь дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 21 БПЛА над 4 регионами Российской Федерации. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Тринадцать вражеских беспилотных летательных аппарата были перехвачены над территорией Белгородской области, шесть — над территорией Брянской области, один — над территорией Курской области и один – над территорией Воронежской области. Иных подробностей в российском военном ведомстве не привели.
По данным Минобороны России, беспилотники были запущены с целью совершения террористической атаки на объекты РФ.
ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах Российской Федерации. Силы ПВО успешно перехватывают и уничтожают дроны противника.
В Воронежской области ранены два работника после атаки БПЛА Вооруженных сил Украины. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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По данным Минобороны России, беспилотники были запущены с целью совершения террористической атаки на объекты РФ.
ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах Российской Федерации. Силы ПВО успешно перехватывают и уничтожают дроны противника.
В Воронежской области ранены два работника после атаки БПЛА Вооруженных сил Украины. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Дарья Осипова