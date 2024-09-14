Российские военные создали в Херсонской области базу на восьмиметровой глубине

Фото: istockphoto/Aleksandr Golubev
Армия России создала в Херсонской области настоящую подземную военную базу. Она представляет собой комплекс для доукомплектования, переподготовки и боевого слаживания военнослужащих из группировки войск «Днепр».
Об особенностях жизни в этом подземном военном городке рассказал РИА Новости заместитель командира батальона по военно-политической работе с позывным Волшебник. По его словам, эта подземная база настолько хорошо замаскирована, что её практически невозможно увидеть при помощи разведывательных дронов и даже супер-современных западных спутников.
Российский офицер пояснил, что в этом подземном комплексе проходит восстановление и своеобразная реабилитация бойцов, которые долгое время находились на линии боевого соприкосновения. Здесь с ними работают штатные психологи, солдаты восстанавливают физические и эмоциональные силы. В подземном комплексе есть баня, столовая, душевые кабины, оружейная, склады и жилые помещения — всё так же, как на обычной военной базе. В ближайшее время планируется обустройство православного храма.
Читайте также:
В зоне СВО появился подземный военный госпиталь
В ЛНР показали «подземный город» для возвращающихся с передовой бойцов ВС РФ
Названа цель создания «подземного города» на херсонском направлении
Российский офицер пояснил, что в этом подземном комплексе проходит восстановление и своеобразная реабилитация бойцов, которые долгое время находились на линии боевого соприкосновения. Здесь с ними работают штатные психологи, солдаты восстанавливают физические и эмоциональные силы. В подземном комплексе есть баня, столовая, душевые кабины, оружейная, склады и жилые помещения — всё так же, как на обычной военной базе. В ближайшее время планируется обустройство православного храма.
«Бойцы отдыхают, восстанавливаются; части доукомплектовываются, проходят боевое слаживание, а потом снова отправляются на передовую в качестве полноценных войсковых единиц», — заключил Волшебник.
Читайте также:
В зоне СВО появился подземный военный госпиталь
В ЛНР показали «подземный город» для возвращающихся с передовой бойцов ВС РФ
Названа цель создания «подземного города» на херсонском направлении
Александр Бойцов