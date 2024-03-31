В ЛНР показали «подземный город» для возвращающихся с передовой бойцов ВС РФ

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Подразделения службы тыла 2-го армейского корпуса ЮВО показали кадры первого построенного в ЛНР «подземного города» для бойцов, вышедших с передовой. Об этом сообщает РИА Новости.
Цель подземного пункта заключается в обеспечении безопасности личного состава. В нем военные могут могут отдохнуть, привести себя в порядок и получить четырёхразовое горячее питание.
По данным источника, внутри подземных помещений на стенах висят картины детей-сирот из интернатов ЛНР. Отмечается, что данный объект продолжает совершенствоваться для бойцов.
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По данным источника, внутри подземных помещений на стенах висят картины детей-сирот из интернатов ЛНР. Отмечается, что данный объект продолжает совершенствоваться для бойцов.
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Екатерина Коршунова