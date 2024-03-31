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В ЛНР показали «подземный город» для возвращающихся с передовой бойцов ВС РФ

31 марта 2024, 08:09
Фото: iStock/Anna_Anikina

Фото: iStock/Anna_Anikina

Подразделения службы тыла 2-го армейского корпуса ЮВО показали кадры первого построенного в ЛНР «подземного города» для бойцов, вышедших с передовой. Об этом сообщает РИА Новости.
Цель подземного пункта заключается в обеспечении безопасности личного состава. В нем военные могут могут отдохнуть, привести себя в порядок и получить четырёхразовое горячее питание.

По данным источника, внутри подземных помещений на стенах висят картины детей-сирот из интернатов ЛНР. Отмечается, что данный объект продолжает совершенствоваться для бойцов.


Ранее сообщалось, что Россия заставляет ВС Украины размещать средства ПВО близко к фронту, нанося удары планирующими бомбами. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

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#спецоперация
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Гладков: Под обстрелом ВСУ Белгородской области пострадала женщина
31 марта 2024, 08:52

Фото: Telegram-канал Вячеслава Гладкова

В результате очередного обстрела Белгородской области со стороны ВСУ ранения получила мирная жительница, об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков в своём Telegram-канале.
«Над Белгородом и Белгородским районом сработала наша система ПВО – сбито 10 воздушных целей на подлете к городу», — уточнил губернатор.

По его словам, в результате обстрела со стороны Вооружённых сил Украины травмы получила женщина, в доме которой вспыхнул пожар. У пострадавшей ожог руки второй степени, всю необходимую медицинскую помощь ей удалось оказать прямо на месте происшествия, отметил Гладков.

Также под обстрелом пострадали 18 домовладений, в двух из них произошли возгорания. Пожары удалось экстренно ликвидировать.

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#обстрел
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Минобороны: три украинских дрона уничтожено над Ярославской областью
31 марта 2024, 08:42

Фото: iStock/aapsky

Силы противовоздушной обороны уничтожили три украинских беспилотника над Ярославской областью. Об этом сообщило Минобороны России.
Отмечается, что отражение атаки произошло около 6:00 по мск. По данным ведомства, все цели были успешно достигнуты.

Ранее сообщалось, что FPV-дроны «Джокер-10» научились выполнять задачи противовоздушной обороны и ближней противовоздушной обороны в России. В перспективе «Джокеры» смогут сбивать БПЛА Вооруженных сил Украины взрывчаткой и осуществлять постановку помех.

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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#вс рф
#дрон
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#всу
#беспилотник
#бпла
#город
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«Военный диктатор»: Глава Херсонской области высказался о Зеленском
Сальдо: Зеленский превратился в военного диктатора
31 марта 2024, 08:22

Отменив президентские выборы, глава Украины Владимир Зеленский превратился в военного диктатора, с таким заявлением выступил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в интервью для РИА Новости.
«Зеленский, отказавшись проводить в стране президентские выборы, окончательно загнал себя в тупик и безвыходную ситуацию. Он стал для Украины военным диктатором», — прокомментировал сложившуюся ситуацию Сальдо.

Напомним, президентские выборы на Украине должны были состояться 31 марта, однако, Владимир Зеленский отменил их, сославшись на военное положение и мобилизацию. По его словам, в стране сейчас не время для проведения выборов.

Однако, как отметил бывший премьер-министр Украины Николай Азаров, полномочия Владимира Зеленского истекут 21 мая. В этот момент, по словам Азарова, Зеленский утратит право говорить от имени Украины.

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#владимир зеленский
#украина
#выборы
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Российские дроны «Джокер» приспособили к задачам ПВО
Гендиреторк ЦКБР Кузякин: FVP-дроны «Джокер-10» способны выполнять задачи ПВО
31 марта 2024, 06:15

Фото: iStock/vadimrysev

FPV-дроны «Джокер-10» научились выполнять задачи противовоздушной обороны (ПВО) и ближней противовоздушной обороны в России, сообщил генеральный директор компании «Центр комплексных беспилотных решений» (КЦБР) Дмитрий Кузякин, цитирует РИА Новости.
По словам Кузякина, в перспективе «Джокеры» смогут сбивать БПЛА Вооруженных сил Украины (ВСУ) взрывчаткой и осуществлять постановку помех. В будущем эта технология может стать более бюджетной альтернативой существующим противоракетным средствам.

«На дрон крепятся трубы от ложных тепловых целей самолетов, которые вместо высокотемпературной массы начиняются взрывчаткой и поражающими элементами. По команде с пульта пилота такой снаряд выстреливается без отдачи, формирует облако осколков и сбивает беспилотники противника», – сообщил Кузякин.

Ранее «Ростех» заявил об увеличении дальности противотанковой «Хризантемы».

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#пво
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«Начать с отвода войск»: Зеленскому представили план прекращения огня на Украине
31 марта 2024, 05:06

Фото: iStock/3D_generator

Лидер запорожского гражданского движения «Мы – вместе с Россией» Владимир Рогов предложил Владимиру Зеленскому план прекращения огня на Украине, передает РИА Новости.
По мнению Рогова, прекращение огня должно начаться с вывода украинских войск, находящихся в настоящее время в Запорожской и Херсонской областях и на части территории Донецкой народной республики и Луганской народной республики (ДНР и ЛНР).

После этого, по его словам, следует начать переговоры о передаче и освобождении подконтрольных Киеву территорий на юго-востоке России, параллельно добиваясь денацификации, демилитаризации и принятия русского языка в качестве государственного.

Во многих регионах Украины должны быть организованы свободные референдумы, на которых население сможет решить, «в состав какого государства оно хочет войти», добавил собеседник.

Ранее глава российского МИДа Сергей Лавров перечислил условия для прекращения специальной военной операции на Украине. По словам министра иностранных дел, спецоперация закончится, когда к власти на Украине придет политик, гарантирующий права русского населения.

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В Хмельницкой области прозвучали взрывы
В Хмельницкой области прогремела серия взрывов на фоне воздушной тревоги
31 марта 2024, 02:16

Фото: iStock/maki_shmaki

В Хмельницкой области Украины произошел взрыв на фоне объявленной ранее воздушной тревоги, сообщил в своем Telegram-канале телеканал «Общественное», ссылаясь на своих корреспондентов.
Согласно онлайн-карте Министерства цифровой трансформации Украины, сигнал тревоги в регионе звучал с 00:05 до 00:48 по московскому времени.

Ранее о взрывах сообщили в Харькове.

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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#сво
#владимир путин
#харьков
#украина
#взрыв
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Российские войска уничтожили еще один американский танк Abrams
Еще один американский танк Abrams уничтожили возле Авдеевки
30 марта 2024, 23:28

Фото: iStock/dr_evil

Российские войска уничтожили американский танк Abrams под Авдеевкой, сообщает Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны».
Отмечается, что российский беспилотник «Ланцет» атаковал M1A1SA Abrams в районе села Соловьево.

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

Ранее сообщалось, что российские войска уничтожили танк Abrams на Авдеевском направлении. Также были уничтожены две боевые машины пехоты, девять автомобилей и две американские гаубицы M777.

Впервые Abrams был уничтожен в зоне СВО в конце февраля. Бойцы 15-й мотострелковой Александрийской бригады также захватили M1A2 Abrams в селе Бердычи к северо-западу от Авдеевки.

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#вооружение
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В Харькове прогремели взрывы
30 марта 2024, 23:15

Фото: iStock/RamonCast

В Харькове прогремели взрыв, об этом сообщил мэр города Игорь Терехов в своем Telegram-канале.
«В Харькове взрывы! Будьте осторожны!» – написал Терехов.
По словам мэра, в результате взрывов никто не пострадал.

Ранее, в пятницу, 29 марта, поступали сообщения о серии взрывов и объявлении воздушной тревоги.

До этого в США заявили, что Украина после потери систем ПВО с большей долей вероятности потеряет Харьков.

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#украина
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В США раскрыли, как Россия перехитрила ВСУ
BI: планирующие бомбы России заставляют ВСУ рисковать системами ПВО
30 марта 2024, 22:33

Фото: iStock/zabelin

Россия заставляет ВС Украины размещать средства ПВО близко к фронту, нанося удары планирующими бомбами. От этого повышается их уязвимость, пишет Business Insider.
«Удары планирующими бомбами позволяют РФ поражать украинские силы, удерживая самолеты, сбрасывающие боеприпасы, на безопасном расстоянии, и это проблема, потому что на самом деле бомбу можно нейтрализовать, только сбив самолет до того, как он ее сбросит», — отмечают авторы.

Чтобы попытаться сбить истребители ВС России, Украина вынуждена размещать «драгоценные средства ПВО» ближе к фронту, ​однако там они ​гораздо больше рискуют быть уничтоженными, говорится в публикации.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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