В зоне СВО появился подземный военный госпиталь

Фото: пресс-служба фонда «Ленинградский рубеж»
В зоне СВО открыли новый подземный госпиталь для лечения военнослужащих. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Ленинградской области.
Отмечается, благодаря тщательной маскировке и фортификации солдаты смогут без отрыва от службы амбулаторно посетить терапевта, стоматолога, офтальмолога и дерматолога.
Также на этом объекты выделены помещения, где будут проживать врачи.
Накануне стало известно, что в России могут появиться мобильные убежища модульного типа для защиты населения от воздействия всех видов современного оружия, в том числе и ядерного. Их преимуществом перед подземными убежищами является возможность перемещения объекта в нужную местность.
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Также на этом объекты выделены помещения, где будут проживать врачи.
Накануне стало известно, что в России могут появиться мобильные убежища модульного типа для защиты населения от воздействия всех видов современного оружия, в том числе и ядерного. Их преимуществом перед подземными убежищами является возможность перемещения объекта в нужную местность.
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Анастасия Чинкова