Российские военные спасли девушку от украинского «ждуна»

28 марта 2026, 11:26

Бойцы ВС РФ спасли гражданских после удара дрона ВСУ по их машине под Сумами

Военнослужащие ВС РФ помогли двум мирным жителям, пострадавшим от удара украинского дрона-камикадзе на сумском направлении. Об этом рассказал командир мобильной группы РЭБ группировки войск «Север» с позывным «Пуля».





По его словам, которые приводит РИА Новости, когда навстречу бойцам выехал гражданский автомобиль, его атаковал беспилотник ВСУ. Российские военные оказали пострадавшим первую помощь и отправили их на своей машине в ближайший медицинский пункт.

«Мы ехали в составе мобильной группы РЭБ, навстречу выехала гражданская машина. В этот момент по гражданской машине ударил дрон-ждун ВСУ (дрон-камикадзе, установленный в засаде — прим. ред.)», — сказал собеседник издания.