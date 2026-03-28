Российские военные спасли девушку от украинского «ждуна»
Бойцы ВС РФ спасли гражданских после удара дрона ВСУ по их машине под Сумами
Военнослужащие ВС РФ помогли двум мирным жителям, пострадавшим от удара украинского дрона-камикадзе на сумском направлении. Об этом рассказал командир мобильной группы РЭБ группировки войск «Север» с позывным «Пуля».
По его словам, которые приводит РИА Новости, когда навстречу бойцам выехал гражданский автомобиль, его атаковал беспилотник ВСУ. Российские военные оказали пострадавшим первую помощь и отправили их на своей машине в ближайший медицинский пункт.
«Мы ехали в составе мобильной группы РЭБ, навстречу выехала гражданская машина. В этот момент по гражданской машине ударил дрон-ждун ВСУ (дрон-камикадзе, установленный в засаде — прим. ред.)», — сказал собеседник издания.Пожилой мужчина получил осколочные ранения, девушка — легкую контузию. «Пуля» отметил, что без своевременной помощи пенсионер мог бы скончаться от потери крови. После этого инцидента его группа еще три-четыре раза отражала налеты украинских дронов-камикадзе.