28 марта 2026, 11:08

Захарова: Украина болеет «синдромом Зеленского»

Украина болеет «синдромом Зеленского». Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя статью EU Observer о лечении военных ВСУ наркотиками-психоделиками от посттравматического стрессового расстройства.





По ее словам, киевские власти собираются легализовать экспериментальное лечение психоделическими веществами: утвержденная в августе 2025 года новая украинская нацстратегия наркополитики в качестве одной из целей ставит внедрение использования наркотических средств для лечения ПТСР.

«Это и логично: какой президент, такое и лечение народа», — написала Захарова в своем телеграм-канале.