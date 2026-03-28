Захарова: Украина болеет «синдромом Зеленского»
Украина болеет «синдромом Зеленского». Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя статью EU Observer о лечении военных ВСУ наркотиками-психоделиками от посттравматического стрессового расстройства.
По ее словам, киевские власти собираются легализовать экспериментальное лечение психоделическими веществами: утвержденная в августе 2025 года новая украинская нацстратегия наркополитики в качестве одной из целей ставит внедрение использования наркотических средств для лечения ПТСР.
«Это и логично: какой президент, такое и лечение народа», — написала Захарова в своем телеграм-канале.Она также иронично заметила, что украинцев проще «подсадить на колеса», чтобы они голосовали на выборах так, как того хочет киевская власть.