В Чечне беспилотники ВСУ атаковали башни комплекса «Грозный-Сити»
Беспилотники ВСУ атаковали комплекс «Грозный-Сити» в Чечне. Об этом пишет Telegram-канал «Осторожно, новости».
Информации о пострадавших пока нет. В результате инцидента повреждены несколько этажей и одна из башен делового центра.
На месте происшествия работают экстренные службы. Аэропорты Владикавказа, Грозного и Магаса временно закрыты из соображений безопасности.
