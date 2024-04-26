ВСУ сдали позиции под Донецком, ВС РФ идут в штурмы в Красногоровке: последние новости СВО

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Российские войска продолжают наступление на всей линии фронта. ВСУ стремятся сдержать оборону и стягивают дополнительные резервы для отражения атак. О том, где противник потерял ранее занятые позиции, и где закрепились ВС РФ, расскажет редакция «Радио 1».
Запорожское направление
ВС РФ провели несколько атак со стороны Новопрокоповки, в образовавшемся кармане между Работино и Вербовым. Об этом сообщает телеграм-канал «WarGonzo».
С обеих сторон активно работают средства дальнего поражения.
Донецкое направление
Российская армия продолжает успешные штурмовые действия на ряде направлений. Ожесточённые бои зафиксированы на юге Красногоровки, где ВС РФ смогли забрать под свой контроль важный укрепрайон ВСУ на огнеупорном заводе.
По мнению военных экспертов, контроль над территорией предприятия позволит ослабить оборону противника на этом участке. Позиционные бои продолжаются в районе Нетайлово и в Уманском. В районе Семёновки и в Бердычах ВСУ сохраняют свое присутствие на ранее занятых позициях.
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Украинские солдаты не смогли удержать позиции в Соловьёво, куда накануне украинские войска отошли из Новобахмутовки. ВС РФ выбили противника из этого населённого пункта.
В Очеретино также есть продвижения российских войск, которые выбили ВСУ с северных окраин н.п. Украинский гарнизон отошёл севернее в н.п. Архангельское.
Часовоярское направление
ВСУ всеми силами пытаются сдержать наступление российских войск и бросают в бой дополнительные резервы. Зафиксировано увеличение численности солдат и военной техники.
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По позициям ВСУ активно продолжает работать ВКС и артиллерия ВС РФ. Встречные бои на флангах в Районе Богдановки и западнее Ивановского (Красного). В районе Клещеевки ЛБС также остаётся без существенных изменений.
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