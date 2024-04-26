ВСУ научились защищать «Бабу-ягу» от ВС РФ

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Украинские военные придумали способ, как защитить дроны типа «Баба Яга» от российских военных. Об этом рассказал военный эксперт Самюэль Бенедетт, передаёт РИА Новости.
Он пояснил, что взгляд оператора обычного дрона направлен вперед и вниз. При этом он не видит, что происходит сверху и сзади. Из-за этого дроны не могут вступать в бой с истребителем. Средств предупреждения на БПЛА также нет.
Украина занимается дронами-истребителями из-за нехватки обычных систем ПВО. В Киеве уже создали аналог барражирующего боеприпаса «Ланцет», которые могут сбивать даже российские «Герани». Однако пока подтверждения этим заявлениям не нашлось.
Кроме того, у армии Украины имеются дроны-перехватчики Anvil производства США. При этом результаты их работы пока не раскрываются.
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«В связи с этим в ВСУ пробуют сопровождать свои беспилотники типа "Баба-яга" квадрокоптерами, защищающими от российских перехватчиков», — рассказал Бенедетт.
Украина занимается дронами-истребителями из-за нехватки обычных систем ПВО. В Киеве уже создали аналог барражирующего боеприпаса «Ланцет», которые могут сбивать даже российские «Герани». Однако пока подтверждения этим заявлениям не нашлось.
Кроме того, у армии Украины имеются дроны-перехватчики Anvil производства США. При этом результаты их работы пока не раскрываются.
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Элина Позднякова