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Российские военные ударили по району вокзала в Кривом Роге. Об этом в интервью РИА Новости сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.
Он уточнил, что были слышны мощные взрывы. Вероятно, обстрелу подверглась закрытая территория между гаражным кооперативом и бомбоубежищем. По словам Лебедева, там стояли украинские солдаты.
Ранее он уже рассказывал о том, что в подконтрольном Киеву Запорожье в рядах Вооруженных сил Украины (ВСУ) воюют иностранные наемники. Лебедев отметил, что солдаты прячутся на территории кинологического центра.
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