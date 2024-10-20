В Одессе прозвучал взрыв

Фото: iStock/Leonid Ikan
В Одессе на фоне объявленной воздушной тревоги прогремел взрыв, сообщает украинское издание «Думская» в Telegram-канале.
«Взрыв в Одессе», – отмечается в сообщении.
Подробности происшествия не уточняются.
Ранее российские войска нанесли удар по энергетической инфраструктуре, обеспечивающей работу военно-промышленного комплекса (ВПК) Украины. В Министерстве обороны заявили, что атака на энергетические объекты осуществлялась с помощью беспилотных летательных аппаратов, артиллерийских и ракетных подразделений.
Читайте также:
Взрыв автомобиля в центре Луганска зафиксировал видеорегистратор
Названа основная причина покушения на ресторатора Мишачева в Москве
Взрыв прогремел на АЗС в Грозном, погибли дети
Александр Климов