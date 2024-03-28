Российские военные ударом дрона уничтожили в Запорожье два вагона с боеприпасами ВСУ

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Армия России ударила с беспилотника по железнодорожному составу ВСУ с боеприпасами в городе Запорожье, который временно находится под контролем Украины. Об этом рассказал председатель запорожского общественного движения «Мы - вместе с Россией» Владимир Рогов.
«Минувшей ночью наши войска нанесли удар дронов-камикадзе "Герань" по железнодорожному составу ВСУ в районе одной из железнодорожных станций в черте города Запорожья», — цитирует РИА Новости Рогова.
Он уточнил, что ВС РФ нанесли удар во время выгрузки вооружения и боеприпасов. По данным Рогова, уничтожены по меньшей мере два вагона, после чего долго было слышно, как детонировали снаряды.
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Элина Позднякова