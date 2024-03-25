Рогов сообщил о продвижении сил РФ на два километра в районе Вербового

Фото: istock / Aleksandr Golubev
Российская армия порвала оборону украинских войск северо-западнее Вербового Запорожской области и продвинулись в этой области на два километра. Об этом сообщил Глава запорожского общественного движения «Мы – вместе с Россией» Владимир Рогов в Телеграм-канале.
«Северо-западнее Вербового наши прорвали оборону ВСУ в нескольких местах и продвинулись на два километра. Взяли не менее пяти опорников. Причем противник понес большие потери в живой силе», — сообщает Рогов.Он уточнил, что это произошло это на Ореховском направлении.
Читайте также:
«ВСУ сменили тактику на херсонском направлении»: Сальдо – о боевых действиях
Российские саперы ликвидировали группировку солдат ВСУ и заминировали пути подхода
МО: ВС РФ предотвратили атаку ВСУ по объектам на территории России
Алина Юрчак