Российские военные указали на снарядный голод у ВСУ

Российские планирующие авиабомбы стали главной причиной для падения Авдеевки и теперь оказывают разрушительный эффект на позиции ВСУ в Харькове. Об этом сообщает чешская газета Seznam zprávy. В материале уточняется, что еще одна существенная проблема – это расположение бомбардировщиков в глубине России, куда не может дотянуться Украина.