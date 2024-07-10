Российские военные указали на снарядный голод у ВСУ

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Несмотря на оказываемую Западом помощь, украинские военные на Херсонском направлении испытывают снарядный голод. Об этом в беседе с РИА Новости сообщил замкомандира взвода артиллеристов-десантников группировки войск «Днепр» с позывным «Турист».
Он подчеркнул, что в настоящее время российские войска работают активнее, потому что у украинских просто не хватает снарядов для ведения боёв.
По его словам, за последний месяц наблюдается увеличение количества украинских дронов, который на данный момент являются единственным оптимальным оружием ВСУ.
Ранее сообщалось, что артиллеристы этой группировки войск успешно уничтожили наблюдательный пункт ВСУ на правом берегу Днепра.
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По его словам, за последний месяц наблюдается увеличение количества украинских дронов, который на данный момент являются единственным оптимальным оружием ВСУ.
Ранее сообщалось, что артиллеристы этой группировки войск успешно уничтожили наблюдательный пункт ВСУ на правом берегу Днепра.
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Анастасия Чинкова